麗嬰房邁向55年 啟動轉型計畫、提升物流動能

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

麗嬰房（2911）今年邁向55年，積極進行業務轉型，除加速實施輕資產轉型外，還規劃發展五大事業體系驅動獲利成長。近年來，麗嬰房積極開發第三方物流客戶，期望將其打造為新的成長引擎。

麗嬰房的新事業體系可分為台灣零售、中國大陸零售、物流發展、供應鏈業務及其他新業務。

在台灣零售方面，除了現有品牌外，麗嬰房也積極評估新品牌的銷售機會，鞏固嬰幼童市場的領導地位，並將年齡層從嬰幼童擴展中大童，以擴大市場覆蓋範圍及提升品牌影響力，如電商品牌moodytiger，評估往百貨店發展。

在中國大陸零售方面，麗嬰房專注於EC+策略及品牌智慧財產（IP）授權。

在物流發展方面，麗嬰房表示，近三年來公司積極開發第三方物流客戶，提升獲利效能。此外，公司也提升了自動化效率，並期望在未來三年內，物流業務可成為公司第二大的成長引擎，期待營收可達雙位數。

在供應鏈業務方面，因應「China Plus」策略，麗嬰房積極推動提供第三方客戶及授權合作夥伴的B2B業務發展，策略聚焦於服飾採購與製造，藉此擴大業務規模並降低自有產品的製造成本。

麗嬰房表示，物流及供應鏈業務將於今年開始貢獻營收，並希望在未來兩年內實現顯著的成長，除了服務自身的零售業務，還將開放服務給第三方，為公司帶來更多現金流。

此外，麗嬰房計劃透過資料與通路擴張創造更多價值。公司將建構零售媒體網路（RMN）、客戶關係管理（CRM）服務，並開發新市場的銷售機會。今年起麗嬰房將推出「RMN/CRM as a service」服務，並預計將此服務提供給第三方客戶，進一步擴大營收。

