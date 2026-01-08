寒假出國 原號漫遊買了沒？遠傳推限時優惠

寒假、春節旅遊旺季即將到來，機票、飯店訂好了，原號漫遊買了沒？遠傳（4904）表示，推出原號漫遊限時優惠，最受歡迎的日韓計日型方案每日最低只要99元，美加最低149元，定量包同步推出「加1元多1GB」優惠。

遠傳指出，活動期間申辦任一遠傳漫遊方案，就送機場接送折價券，再加碼抽AirPods Pro 3、千份漫遊折扣金紅包！遠傳原號漫遊服務，免換卡、免換號，落地開機即可安全連網，重要來電與簡訊即時接收，輕鬆暢遊全世界，旅程安心又順暢。

針對熱門的海外旅遊地區，遠傳表示，推出超值原號漫遊優惠方案，從短程亞洲旅遊到長程跨洲行程，皆能以親民價格輕鬆上網。冬季安排日本或韓國賞雪泡溫泉，日韓漫遊計日型方案每日最低只要99元起，無論即時導航、查詢旅遊資訊或分享社群動態，都能穩定連線、安全又便利。

此外，對於網路用量不固定的旅客，遠傳指出，提供定量包優惠，讓用戶可以隨時彈性加購，日本定量包、亞洲定量包享「加1元多1GB」加碼優惠，日本定量包5GB升級6GB只要489元、亞洲定量包6GB也只要500元。

長程旅遊包含美加及跨洲旅行，遠傳表示，同步推出超值回饋，美加地區計日型方案最低149元起，另有可暢遊全球125國的跨洲多國定量包，同步加碼「加1元多1GB」優惠，全面支援長途移動與多國切換需求，讓用量彈性再升級，旅途中不必擔心斷網問題。

遠傳表示，使用遠傳易付卡出國也可輕鬆漫遊。即日起易付卡出國上網推出超值方案，日本5天3GB只要349元、15天5GB方案488元；韓國15天5GB方案499元，加100元多5GB；新上市的中港澳15天5GB方案499元，無需切換即可三地趴趴走順暢連網。

如果想避開寒冬，遠傳觀察，新加坡是熱門選擇，遠傳易付卡新加坡6天不限流量、不降速方案只要419元，平均一天不到70元，盡情享受網路自由。易付卡方案不限遠傳用戶使用，並支援eSIM，只要到遠傳直營門市即可申辦；已有易付卡門號的用戶，直接透過遠傳官網或遠傳心生活APP輕鬆儲值想要的旅遊方案，還可分享網路給同行旅伴，讓出國上網變得簡單又便利。