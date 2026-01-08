第四屆永慶誠實徵文比賽起跑 邀請學子寫出自己的誠實故事

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2026年「埋下誠實的種子~第四屆永慶誠實徵文比賽」開跑。圖／永慶房產集團提供

2026年「埋下誠實的種子~第四屆永慶誠實徵文比賽」開跑，活動由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦、永慶房產集團旗下五品牌贊助，並邀請台北市、新北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市政府教育局擔任指導單位，攜手推動誠實品格教育，讓誠實的種子遍地發芽。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，在追求速成、競逐私慾的社會風氣裡，有些人容易採取偏差的捷徑、用投機的方式來獲取成功，但事實上唯有誠實面對自己，個人才能真正成長、自我成就。

他表示，誠實其實是一種勇氣，它意味著在眾聲喧嘩中說出真相、在光鮮亮麗中承認缺點。這樣的誠實也許樸拙，但卻能在競爭激烈、變化快速的社會裡，成為大眾安全感和信任感的來源。

因此永慶發起「埋下誠實的種子~誠實徵文比賽」推動品格教育，希望所有學子透過寫作，感受誠實的重要價值，也向他人分享自己對於誠實的體悟。

本屆誠實徵文比賽共分成三組：國小中年級組、國小高年級組、國中組。國小中年級組以「我心目中的誠實小英雄」為題，邀請同學從反思誠實小英雄的行為與特質，來發現誠實的優點，也成為自己的榜樣。

國小高年級組以「那一刻，我選擇誠實」，請學子從生活經驗或實際案例中，探討選擇誠實的不易以及它所帶來的感受，進一步窺見誠實的價值，期勉學生未來遇到類似場景，都能夠勇敢地選擇以誠實態度來應對。

國中組則以「誠實與信任」的開放性題目，邀請同學從人與人之間的關係，思索誠實具有什麼樣的作用；擴大至社會上，誠實又可以扮演什麼樣的角色、注入哪些力量。

永慶房屋表示，今年除台北市、新北市、大台中地區（台中、彰化、南投、雲林）、台南市和高雄市五大賽區之外，更新增竹苗賽區，各組將選出前5名及30名佳作。前5名和30名佳作皆能獲得象徵榮譽的獎狀，前5名還能分別贏得1500元至3000元不等的獎學金，徵件自即日起至4/10止。

高雄市 教育 台中

