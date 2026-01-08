台南東區社宅「平實安居D」動土 118年完工

國家住宅及都市更新中心興辦台南市東區「平實安居D」社會住宅，今天動土，預定民國118年完工，將為台南市增添325戶社宅。

台南市政府都市發展局今天指出，平實安居A、BC、D由國家住都中心興辦，基地都在生活機能佳、未來可就近搭乘捷運藍線的東區平實營區市地重劃區範圍。

都發局表示，「平實安居D」預定118年完工，將為台南市增添325戶社會住宅，加上去年11月動土的「平實安居BC」、「平實安居A」，以及市府規劃的「宜居平實」、「宜居後甲」等社會住宅，未來平實重劃區將共提供1776戶社宅。

都發局說明，市府「平實安居D」社會住宅基地，位於東區瑞祥街及後甲一路口東南角，鄰近南紡購物中心及平實公園，生活機能豐富，步行約10分鐘可抵達未來將完工的平實轉運站，車行約12分鐘可達台鐵台南站，交通方便。