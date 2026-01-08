快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

Q3台南房貸金額最高在安平 信義房屋：「居住氛圍」吸中高資產客

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
育平九街一帶擁有舒適、悠閒的氛圍，吸引中高資產客群購屋居住。（圖:信義房屋提供）
育平九街一帶擁有舒適、悠閒的氛圍，吸引中高資產客群購屋居住。（圖:信義房屋提供）

聯徵中心資料顯示，第三季台南市主要路段平均授信額度最高在安平區育平九街，為1476萬。在地房仲專家指出，育平九街屬五期重劃區內，位於安平西北側，與安平老街等觀光區一橋之隔，整體居住氛圍舒適、悠閒，多透天別墅或戶數不多的社區大樓，吸引中高資產客群購屋居住；相較之下，安平西南側新興發展的國平重劃區社區大樓較多，單總價也較親民，首購族為主力客群。

信義房屋市府華平店專員陳彥錚表示，育平九街一帶屬於五期重劃區，與安平老街一橋之隔，安平漁人碼頭近年也常舉辦市集，整體街廓綠地多，不乏生活機能但又不會太吵雜，舒適、悠閒的氛圍，加上多透天別墅與小量體的社區大樓，平均單總價皆有一定水準，吸引中高資產客群購屋居住。

陳彥錚舉例，育平九街一帶以30年以上透天別墅為主，也有少部分屋齡較新的電梯別墅，總價約落在3600萬至4000萬以下，少部分電梯大樓戶數都不多，以剛成屋開始銷售的建案為例，成交單價在4字頭初，總價均約2、3000萬。

由於整體供給量不是太龐大，且單總價也較高，陳彥錚說，位於安平東南側的國平重劃區多新建案，平均成交單價約25萬至30萬間，是較吸引首購、剛需客的區域；尤其近年周邊重大建設陸續推出，包括安平漁港跨港大橋、亞果碼頭等，加上建案陸續交屋，人口移入，生活機能也漸漸到位，包括全聯、7-11都是今年剛開幕。

央行限貸令滿一年，陳彥錚觀察，主要受衝擊仍是剛需、首購族群信心面，交易量縮明顯，而中高資產客群若有資產配置需求，或有心儀的物件，出手意願反而較不受影響，仍有出現現金買房的個案。但她也說，近期新青安2.0方向被各方討論，對有剛需的買方而言，現在不失為好的看屋時間點，物件選擇較多，部分屋主對議價也比較有空間，如政策上也能有所支持，對買方信心面更有提升。

重劃區 建案 台南 房貸

延伸閱讀

2026台南古蹟漫遊券10日起開賣 一券在手暢遊古蹟4選2

雙薪夫妻年收130萬能買1500萬房嗎？ 公教人員貸款成數讓人心涼了

蔡正元將入獄 侵占款項付房貸、裝潢遭判3年6月徒刑定讞

風華再現！台南百年安平郵局喬遷 「劍獅郵筒」亮眼曝光

相關新聞

Uber收購皇冠大車隊 公平會點頭放行

公平會委員會議決議，美商Uber Technologies, Inc.(下稱Uber)透過子公司取得皇冠大車隊100%股...

台灣虎航擴大機隊 董事長：瞄準日本東南亞轉機市場

台灣虎航董事長黃世惠表示，虎航汰舊換新、擴大機隊，未來10年規模可望突破30架，「廉航也要吃轉機市場」，將瞄準日本、東南...

Q3台南房貸金額最高在安平 信義房屋：「居住氛圍」吸中高資產客

聯徵中心資料顯示，第三季台南市主要路段平均授信額度最高在安平區育平九街，為1476萬。在地房仲專家指出，育平九街屬五期重...

房市K型風暴！去年第4季六都公寓全走跌 惟雙北大樓逆勢漲

住商機構根據實價登錄統計，觀察2025年第4季六都各類建物平均總價趨勢，六都2025年第4季各類建物中，以公寓產品房價下...

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

當永續走進行銷現場：如何不讓善意淪為口號？給中小企業的「行動設計」指南

內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。