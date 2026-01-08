房市 K 型風暴！去年第4季六都公寓全走跌 惟雙北大樓逆勢漲

住商機構根據實價登錄統計，觀察2025年第4季六都各類建物平均總價趨勢，六都2025年第4季各類建物中，以公寓產品房價下滑最為嚴重，桃園以南的公寓總價跌勢顯著，跌幅分別為桃園市5%、台中市7.9%、台南市15.3%、高雄市6.4%。而雙北市跌幅較輕，約落在2.8%上下。

另外，華廈產品則各有漲跌，漲勢集中於雙北，台北市漲幅約2.8%最高，新北市約1.6%次之，其餘四都則呈現4~11%不等的跌幅。

反觀大樓產品，除台中市下跌7.4%之外，其餘五都皆有漲勢，其中台北市均價逆勢大漲12.3%，站穩4千萬元大關，桃園市、台南市大樓亦有2~3%的漲幅，至於新北市、高雄市則呈現微漲局勢。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，限貸氛圍下，貸款條件較差物件價格首當其衝，促使資金逐漸回防雙北都會區或具電梯的保值型物件，整體房市呈現「強者恆強、弱者恆弱」的K型化走勢。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，房市進入盤整修正期，亦意味著市場正經歷一場「總體檢」，過去都會區「隨便買、隨便漲」，或是「買老屋搏都更」的思維，在2026年已不適用。

徐佳馨表示，在這波修正中，各類產品呈分化走勢，其中符合市場主流的都會區核心華廈、大樓產品，無論是否為高總價，都因相對產品稀有，而具有「強者恆強」走勢；至於屋齡過老、無都更效益的老公寓，或是地點未在蛋黃區的物件，由於剛需買盤較少，產品流動性難度將大幅提高，面臨價格回吐壓力。

她建議，民眾購屋應優先考量銀行核貸條件與轉手性，切勿因低總價就貿然進場，以免慘遭套牢。