內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮，該案總銷逾150億元，預計2028年完工，將成為內湖區科技鋼骨新地標。

「新紡長虹」基地位於西湖段，基地面積達約1,850坪，規劃特色為一樓採挑高6.5米迎賓大廳及交誼廳、健身房、瑜伽教室、多功能會議室等豐富公設，打造符合現代企業需求的高規格商辦空間。

長虹近年積極布局商辦領域，除了此次開工的「新紡長虹」外，手上還有北士科園區的「長虹ICT科技大樓」與南港「長虹虹創科技大樓」、林口「長虹雲創科技大樓」等，三案預計都將於今年完工。

其中「長虹ICT科技大樓」為目前北士科最大面積、最高樓層的商辦大樓，總銷約160億元，預計第2季完工；虹創大樓距離南港車站僅400公尺，總銷約140億元，預計第2季完工；林口A9商辦旗艦的「長虹雲創科技大樓」則緊鄰「新北國際AI+智慧園區」及半導體設備龍頭艾司摩爾，預計於今年初完工