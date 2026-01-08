聽新聞
0:00 / 0:00
內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元
台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮，該案總銷逾150億元，預計2028年完工，將成為內湖區科技鋼骨新地標。
「新紡長虹」基地位於西湖段，基地面積達約1,850坪，規劃特色為一樓採挑高6.5米迎賓大廳及交誼廳、健身房、瑜伽教室、多功能會議室等豐富公設，打造符合現代企業需求的高規格商辦空間。
長虹近年積極布局商辦領域，除了此次開工的「新紡長虹」外，手上還有北士科園區的「長虹ICT科技大樓」與南港「長虹虹創科技大樓」、林口「長虹雲創科技大樓」等，三案預計都將於今年完工。
其中「長虹ICT科技大樓」為目前北士科最大面積、最高樓層的商辦大樓，總銷約160億元，預計第2季完工；虹創大樓距離南港車站僅400公尺，總銷約140億元，預計第2季完工；林口A9商辦旗艦的「長虹雲創科技大樓」則緊鄰「新北國際AI+智慧園區」及半導體設備龍頭艾司摩爾，預計於今年初完工
長虹建設董事長李文造表示，這些商辦案的開發將進一步提升區域的商業價值，吸引更多科技企業進駐，為區域經濟注入新的動能。隨著這些地標陸續完工，商業環境將更為多元，成為企業發展的新熱點，長虹建設也將持續洞察市場需求，積極打造符合企業需求的優質商業不動產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言