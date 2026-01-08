快訊

內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
長虹建設攜手新光紡織8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮。圖／業者提供
長虹建設攜手新光紡織8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮。圖／業者提供

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮，該案總銷逾150億元，預計2028年完工，將成為內湖區科技鋼骨新地標。

「新紡長虹」基地位於西湖段，基地面積達約1,850坪，規劃特色為一樓採挑高6.5米迎賓大廳及交誼廳、健身房、瑜伽教室、多功能會議室等豐富公設，打造符合現代企業需求的高規格商辦空間。

長虹近年積極布局商辦領域，除了此次開工的「新紡長虹」外，手上還有北士科園區的「長虹ICT科技大樓」與南港「長虹虹創科技大樓」、林口「長虹雲創科技大樓」等，三案預計都將於今年完工。

其中「長虹ICT科技大樓」為目前北士科最大面積、最高樓層的商辦大樓，總銷約160億元，預計第2季完工；虹創大樓距離南港車站僅400公尺，總銷約140億元，預計第2季完工；林口A9商辦旗艦的「長虹雲創科技大樓」則緊鄰「新北國際AI+智慧園區」及半導體設備龍頭艾司摩爾，預計於今年初完工

長虹建設董事長李文造表示，這些商辦案的開發將進一步提升區域的商業價值，吸引更多科技企業進駐，為區域經濟注入新的動能。隨著這些地標陸續完工，商業環境將更為多元，成為企業發展的新熱點，長虹建設也將持續洞察市場需求，積極打造符合企業需求的優質商業不動產。

長虹建設攜手新光紡織8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮。圖／業者提供
長虹建設攜手新光紡織8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮。圖／業者提供

相關新聞

Uber收購皇冠大車隊 公平會點頭放行

公平會委員會議決議，美商Uber Technologies, Inc.(下稱Uber)透過子公司取得皇冠大車隊100%股...

不只股市、房市也K型化？六都公寓全跌 雙北大樓逆勢漲

房市買氣進入寒冬，也讓各類物件房價表現逐漸分化。住商機構根據實價登錄統計，2025年第4季六都各類建物平均總價趨勢，其中...

嘉義華泰名品城Outlet動土 招商開跑最快2028年開幕

華泰名品城插旗嘉義高鐵特定區，斥資50億元打造地上2至3層樓大型購物中心，今天舉辦開工動土典禮，基地面積近10萬平方公尺...

房租不亂漲了？住宅租金 CPI 寫三年半新低

居住成本漲勢出現明顯緩解。主計總處公布12月消費者物價指數（CPI），居住類指數年增率降至1.86%，已連續兩個月低於2...

內湖迎重量級開發案！長虹攜手新光紡織頂辦案開工 總銷150億元

台北市內湖區商辦市場迎重量級開發案。長虹建設（5534）攜手新光紡織（1419）8日舉行頂級商辦大樓「新紡長虹」開工典禮...

土銀評選小巨蛋敦南商圈都更案 吸引40餘家企業

小巨蛋黃金地段來了，土地銀行近期公開評選「台北市松山區延吉段三小段687地號等二筆土地都市更新」實施者，公告期間為202...

