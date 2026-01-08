快訊

保瑞盛保熙：去年經歷調整期 今年營運趨勢向上

中央社／ 台北8日電
保瑞藥業董事長盛保熙（左）8日表示，2025年突破很多營運難關，整合速度比預期慢一點，不過今年將會開花結果，整體營運趨勢向上。（保瑞提供）中央社
保瑞藥業董事長盛保熙今天表示，去年營運經歷調整期，整合速度比預期稍慢，不過今年將會開花結果，整體營運「趨勢向上」；他指出，併購是成長策略，目前看來，專科用藥的併購機會相對增加，已有案子談到中期階段。

盛保熙今天出席保瑞發行Level 1 ADR（一級美國存託憑證）啟動儀式，會後談到保瑞今年展望。他說，2025年突破很多營運難關，整合速度比預期慢了一點，包括2024年收購的美國百年製藥公司Upsher-Smith Laboratories（簡稱USL）進行藥證整合，以及內部產線轉移，但因舊廠還未處分，導致有停業損失。

另外，因許多客戶觀望美國總統川普政策，對未來生產基地布局仍存不確定性，使決策進度放緩；以保瑞目前全球產能分布來看，北美占比高達7成至8成，相關政策變化對客戶影響顯著。

CDMO（委託開發暨製造服務）接單方面，盛保熙表示，旗下美國明尼蘇達州Maple Grove（楓葉林）廠區訂單，為目前美國口服固體製劑廠中單一最大廠區，有不少客戶與保瑞洽談，已簽下7至8個客戶，多是中小型訂單，未來希望能爭取中大型案。不過他坦言，只要越大案子，客戶內部要談的細節越多，要考慮的時間也拉長，特別是要將一些生產內容移到美國。

盛保熙觀察，前10大藥廠以外的業者，已難以自行在美國設廠，未來勢必轉向CDMO合作，只是需時間發酵。他指出，保瑞歷經2025年營運大幅整理後，今年整體趨勢有望向上。

至於是否會繼續併購，他說，要有好標的才能併購，但因川普的政策，讓許多公司不確定現在是否為賣廠的好時機；目前保瑞評估，專科用藥領域的併購機會相對較高，已有案件進入中期洽談。

他說，保瑞近期大型策略性投資，就是泰福生技攜手保瑞集團，目標打造國際級生物製劑CDMO戰隊，而泰福旗下TX01與TX05兩款生物相似藥將陸續上市，也都會找合作夥伴，簽的客戶將會越來越多。

