Uber收購皇冠大車隊 公平會點頭放行

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
Uber之前即與皇冠大車隊等車隊合作，現在則直接收購皇冠大車隊。圖／本報資料照片
公平會委員會議決議，美商Uber Technologies, Inc.(下稱Uber)透過子公司取得皇冠大車隊100%股權之結合案，經評估結合整體經濟利益大於限制競爭之不利益，不禁止其結合。

公平會表示，Uber取得皇冠大車隊100%股權，因持有股份已達3分之1以上，並直接控制該公司業務經營及人事任免，達到結合申報門檻，且無公平交易法第12條除外適用之情況，依法提出結合申報。

公平會指出，參與結合事業均有各自之派遣服務系統提供「計程車派遣服務」，具有水平競爭關係，屬於水平結合，此外，Uber表示亦有提供「計程車派遣服務」系統給皇冠大車隊司機使用，具有垂直供應關係。

經公平會分析，皇冠大車隊原本就是Uber合作車隊，二者於「計程車派遣服務」市場占有率不因結合有顯著改變，且相關市場現已有台灣大車隊55688、Line GO、yoxi等競爭者，114年間亦有新興平臺業者Bolt加入市場，目前我國計程車派遣服務業者達上百家，除可自行提供派遣系統外，也可與軟體或平台業者合作提供服務。

經公平會評估，Uber於相關市場不致有單獨提高報酬、與其他業者共同定價或影響市場參進程度等顯著限制競爭疑慮，Uber於相關市場濫用市場力量及導致市場封鎖之可能性不高，且此案有助於參與結合事業減少行政層級，提升營運效率，因此依公平交易法第13條第1項規定，不禁止結合。

Uber 計程車

