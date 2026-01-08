快訊

嘉義華泰名品城Outlet動土 招商開跑最快2028年開幕

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義華泰名品城今天動土，將打造2至3層樓大型購物中心，預計有260家店進駐。記者黃于凡／攝影
華泰名品城插旗嘉義高鐵特定區，斥資50億元打造地上2至3層樓大型購物中心，今天舉辦開工動土典禮，基地面積近10萬平方公尺，第一期開發量約3.3平方公尺，預計2028年第4季開幕，結合零售、餐飲及休閒娛樂，提供超過600個就業機會，2032年完成整體開發。

華泰大飯店集團執行長陳炯福說，華泰名品城在桃園經營成功後，從南到北繼續尋找新的據點，發現嘉義很有發展潛力，每年有300萬名遊客造訪，希望華泰名品城設立後，串連嘉義縣市觀光景點，增加旅客在嘉義停留時間，未來皺紋若有更多土地，願意投入更多開發。

華泰名品城嘉義店距離高鐵站約200公尺，延續桃園店露天概念，以騎樓串接地上2至3層樓大型折扣購物中心，招商計畫今年啟動，結合零售、餐飲及休閒娛樂，初期將提供超過600個工作機會，另也與在地紙風車劇團合作，設置文化展演劇場空間。

縣長翁章梁說，嘉義縣是農業、工業重要生產基地，現在發展科技及航太產業，但目前還缺乏消費性產業，華泰名品城率先插旗，園區整體完成將有260家店，高鐵特定區周邊還有很多商業用地，希望帶動更多廠商進駐，促進地方經濟發展。

