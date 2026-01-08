土銀評選小巨蛋敦南商圈都更案 吸引40餘家企業

小巨蛋黃金地段來了，土地銀行近期公開評選「台北市松山區延吉段三小段687地號等二筆土地都市更新」實施者，公告期間為2025年12月2日至2026年4月2日，該案鄰近台北小巨蛋與敦南商圈，商機可期，亦吸引國內知名建商、開發商40餘家企業參與招商說明會。

土地銀行於2025年12月22日在總行大樓舉辦招商說明會並說明該案實施者評選程序、基本資料、開發構想及招商文件資訊細節，包括建設公司、開發商及顧問公司等產業龍頭皆出席與會。

該案基地面積1,242平方公尺（約375.7坪）、形狀方整，坐擁敦化南路首號之燙金門牌，鄰近台北小巨蛋、台北體育園區、松山運動中心、中崙市場，距捷運綠線台北小巨蛋站僅500公尺，具備交通條件優異、生活機能完備及明星學區等商業潛力，使用分區為敦化南北路特定專用區（A區），法定容積率為355.73％，且該案可搭配容積獎勵及容積移轉等機制，開發效益備受矚目。

此外，該案地主僅有財團法人土地改革紀念館、財團法人中國地政研究所及土地銀行等三人，其中土地銀行持有面積占比高達94.36％，都更實施者僅須協助整合其他兩位地主即可，整合難度相對較低，有望成為北市都更案新亮點。