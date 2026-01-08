保瑞發行一級ADR 盛保熙：資本市場國際化重要里程碑

快訊

中央社／ 台北8日電
保瑞藥業宣布啟動一級ADR，8日在證交所舉辦跨市場交易啟動儀式，保瑞藥業董事長盛保熙（左2）、證交所董事長林修銘（中）等人皆出席。中央社
保瑞藥業宣布啟動一級ADR，8日在證交所舉辦跨市場交易啟動儀式，保瑞藥業董事長盛保熙（左2）、證交所董事長林修銘（中）等人皆出席。中央社

保瑞藥業於美東時間7日在美國發行Level 1 ADR，董事長盛保熙說，透過發行一級ADR，投資人可在台灣證交所或美國場外交易市場（OTCQX）交易，除了讓美國員工可買到保瑞股票，也能讓美國投資者更了解保瑞，是資本市場國際化布局重要里程碑。

保瑞啟動Level 1 ADR（一級美國存託憑證），今天在證交所舉辦跨市場交易啟動儀式。保瑞表示，此次跨市場交易的安排，以每單位一級ADR表彰保瑞普通股0.2股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數10%，待普通股開始轉換為ADR後，將於中長期提升股票流通性，擴大投資人基礎，吸引更多國際投資人參與。

盛保熙說，此計畫讓保瑞股票可在美國展開跨市場交易，美國員工能買到保瑞股票，尤其目前保瑞美國員工達1500人，高於台灣。而美國生技產業中高階主管的薪酬結構，股票普遍占薪水超過一半，員工關注公司成長性，以及能參與到多少成長的成果。

對於發行一級ADR是否影響股價，盛保熙說，短期難以預測，但整體而言「優點應會大於缺點」，主要可吸引原本手上沒有保瑞股票的海外投資者關注，也能提升公司在國際市場的能見度。

保瑞表示，已發展為具全球規模的製藥平台，營運據點遍及台灣、美國與加拿大，產品銷售超過100個市場，且逾95%營收來自台灣以外地區。此次拓展美國資本市場的參與管道，將有助於提升股票流通性，並將持續推進既定的全球成長策略。

美國 保瑞 資本市場

