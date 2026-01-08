房租不亂漲了？住宅租金 CPI 寫三年半新低

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
居住成本漲勢出現明顯緩解。主計總處公布12月消費者物價指數（CPI），居住類指數年增率降至1.86%，已連續兩個月低於2%通膨警戒線。圖／聯合報系資料照
居住成本漲勢出現明顯緩解。主計總處公布12月消費者物價指數（CPI），居住類指數年增率降至1.86%，已連續兩個月低於2%通膨警戒線；其中，房租指數年增率為1.99%，是29個月以來新低，住宅租金指數同樣年增1.99%，更寫下三年半來首度跌破2%的紀錄。

進一步細分區域觀察，12月北部、中部與東部居住類年增率均呈收斂走勢，其中北部年增率降至1.94%，為今年以來首度跌破2%；中部年增率2.22%、東部1.31%。相較之下，南部年增率續擴大至1.92%，為各區中唯一漲勢未明顯收斂者。

若拉長時間觀察，2025年全年居住類指數年增率為1.93%，已寫下近四年低點；其中，房租指數年增率2.3%、住宅租金指數年增率2.31%，漲幅均較2024年明顯縮小，顯示租金上行趨勢逐步趨緩。

主計總處住宅租金指數涵蓋逾1,300個私有住宅查價樣本，另納入約2.1萬筆社會住宅資料，但社宅權重較低。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，近來整體物價漲幅趨緩，進而減輕租金調升壓力；此外，住宅維修成本漲勢同步放緩，也有助緩解租金上漲動能。由於房價屬住宅持有成本的一環，目前房價回落，亦對房租漲幅形成收斂效果。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近月租金漲勢趨緩，主要與時點因素有關。年底通常是租金調整的空窗期，多數房東會等到跨年度、甚至農曆年後，才視續約情況評估是否調漲租金；此外，目前市場缺乏新的漲租題材，無論稅負、政策或制度面，都沒有足以支撐房東拉高租金的理由。再加上內需表現偏弱，優質房客不易尋找，房東普遍傾向「留住好房客」，使租金漲勢暫時趨於保守。

徐佳馨說明，過去市場新建餘屋庫存偏多，部分屋主先將新成屋釋出出租，使新屋租金水準相對偏高，也在一定程度上墊高整體租金基期。不過，從投資報酬率來看，目前租金水準仍屬偏低，租客收入能否長期支撐現行租金，仍是結構性問題。隨著租金逐步納入實價登錄，官方可掌握的租金數據愈來愈完整，未來租金漲幅可望趨於收斂；主計總處的統計可能在短期內仍有波動，但長期走勢應會較為平滑。

租金 消費者物價指數 房租

