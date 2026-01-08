高雄全年移轉棟數從山頂墜崖？！這區比腰斬還慘

高雄房市冷到寒流等級？！台灣房屋集團根據高雄市地政局資料統計， 2025年高雄市全年買賣移轉棟數為31,196棟，年減三成，為近15年來最慘淡的一年！進一步觀察各主要行政區年移轉棟數，年減幅最明顯的前三名，包括橋頭區、前金區及鼓山區，棟數均直接腰斬。

其中，1月2日才迎來橋頭科學園區啟用紅利的橋頭區，2024全年買賣移轉量從1,329棟，2025年縮水至僅剩494棟，量縮逾六成，比腰斬還慘，為全市降溫最明顯的區域！

另外包括前金、鼓山、鳳山、鹽埕區，全年買賣移轉棟數均同步創下史上最低點，台積電概念區的楠梓區，年移轉棟數3,513棟，年減約四成，總棟數也刷下自2020年台積電效應以來的最低谷！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受惠台積電等產業建設議題帶動，房市景氣快速升溫，推升2024年全市買賣移轉棟數站上近15年來最高峰，不過隨著打炒房限貸政策發酵、投資買盤明顯退場，加上整體景氣轉冷，剛性需求買方轉趨觀望，讓房市動能相隔一年就從山頂滑落山谷！

李家妮表示，買賣移轉棟數除了反映需求面，也有部分量體來自新案完工的過戶交屋，2025年建商在景氣反轉下也趨於保守，推案節奏明顯放緩，尤其過去因產業利多發酵、供給相對集中的區域，如新案供給量能蓬勃的橋頭新市鎮，以及前金區2024年仰賴愛河特區600戶大案交屋撐盤，2025年在買氣緊縮與交屋潮退場的雙重影響下，量縮幅度也更顯著。

觀察2025年高雄各主要行政區，全年買賣移轉棟數幾乎全軍覆沒，普遍呈現量縮格局，不過，仍有一區逆勢中稱霸！三民區全年買賣移轉棟數仍突破5,000棟，不僅穩坐全市移轉量冠軍，更是市區中唯一呈現年增的區域，堪稱寒冬中「一個人的武林」。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，三民區具備人口紅利、腹地廣闊，坐擁多個成熟商圈，產品供給類型多元，中古房價也是市區中相對親民的區段，因此一直以來都是高雄交易量的常勝軍。

除了穩健的自住剛需撐盤外，部分熱區持續吸引建商進駐推案，去年包括正義車站、中都重劃區等地，合計就有逾700戶新屋交屋，因此三民區在2025年仰賴新案交屋的助攻力道，就較前一年就增加近三成，也明顯推升整體量能表現。雖然交屋潮反映的是前2至3年的市場買氣，並非完全屬於當期需求，但在整體市場景氣轉冷、買氣收斂的情況下，三民區量能仍能逆勢突出，也凸顯其在居住需求支撐力與交易上的韌性。