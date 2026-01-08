台積電效應疲弱？高雄橋頭區移轉棟數比腰斬還慘

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄橋頭區受台積電外溢效應，房市交易一度火熱，但去年降至僅剩494棟。圖／台灣房屋集團提供
據高雄市地政局統計， 2025年高雄全年買賣移轉棟數為3萬1196棟，年減3成，為近15年來最慘淡！年減幅最明顯的前3名為橋頭、前金及鼓山區。其中橋頭區2024全年買賣移轉量為1329棟，去年僅剩494棟，量縮逾6成，比腰斬還慘，全市僅三民區逆勢稱霸。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受惠台積電等產業建設，房市一度火熱，2024年全市買賣移轉棟數站上近15年來最高峰，但隨著政府限貸，打炒房，投資買盤退場，景氣轉冷，房市動能從山頂滑落山谷。

她表示，2025年建商因景氣反轉趨於保守，推案節奏放緩，過去因產業利多，新案供給量能蓬勃的區域，例如橋頭新市鎮及仰賴愛河特區大案交屋撐盤的前金區，去年都因買氣緊縮與交屋潮退場雙重影響，縮幅顯著。

其中前金、鼓山、鳳山、鹽埕區全年買賣移轉棟數，同步創下史上最低點，台積電概念區的楠梓區年移轉棟數3513棟，年減約4成，總棟數也刷下台積電效應以來的最低谷。全市僅三民區逆勢稱霸，全年買賣移轉棟數仍突破5000棟，是市區中唯一呈現年增的區域。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪分析指出，三民區腹地廣闊，坐擁多個成熟商圈，中古房價也是市區中相對親民的區段，除有穩健的自住剛需撐盤外，部分熱區持續吸引建商進駐推案，包括正義車站、中都重劃區等地合計逾700戶新屋交屋。受新案交屋助攻，移轉量較前一年增加近3成，凸顯居住需求的支撐力。

