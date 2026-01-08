快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

天價店面旁的住宅好嗎？實價揭「能賣高價店面就能賣高級住宅」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。住展雜誌／提供
示意圖。住展雜誌／提供

不少人認為熱鬧商圈，環境嘈雜，對店面好，但住宅不易創高價，不過，住展雜誌觀察北市四大商圈指出，這些商圈不僅店面貴，住宅價格也高，「能賣高價店面就能賣高級住宅」。　

以東區來說，東區在2014年曾賣出一坪778萬元的天價店面，觀察2024、2025年區內新案最高單價資訊，「德運元鼎」住宅最高一坪也賣到214萬元。

永康商圈也在2014年創下一坪655萬元的店面交易，而在商圈內、近期鄰近東門站的「柏金」，住宅成交價格最高也達每坪225萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，這兩商圈具黃金門牌、宜居機能的不敗因素，加上像「柏金」還有小宅戶別，商圈成功轉型高價宅聚落。

近期討論度相當高的北車商圈，在2012年出現一坪613萬元的小店面，同屬台北市西區地帶的西門町，2022年法拍了成都楊桃冰店面，單坪來到475萬元。

而在228公園、捷運西門站周邊推出「南陽龍踞」、「ASTER ONE」，近二年新推案也都有高價表現，尤其「ASTER ONE」高價突破140萬元水準，更是萬華區住宅產品新高。

陳炳辰表示，目前北車商圈的預售案單坪均價可來到130萬元，北萬華西門區域則為100萬元，買方對於市區商圈可享居住方便性，兼具小坪數好入手與多元利用功能性，青睞度已可見一斑。

陳炳辰指出，另外如南西、公館商圈的一樓店面實價揭露雖不像前述商圈輝煌，但也不乏總價破億元的透店成交，而近兩年當地新推案亦有高價住宅案身影，比方說南西的「J PARK」、公館的「里哲」各有157萬元、138萬元的高單價成交實登，兩地預售案身價在140萬元左右，彰顯了熱門商圈房產的潛力價值。

北市高價商圈住宅案最高單價。資料來源：住展雜誌
北市高價商圈住宅案最高單價。資料來源：住展雜誌

實價登錄 永康商圈 台北車站

延伸閱讀

NBA／上季東區冠軍本季變爐主 溜馬教練同情席亞康處境

他酒駕累罰27萬 打工分期繳罰款…終於想通了接受酒癮治療

NBA／明星賽第二階段票選 唐西奇是人氣王、字母哥列東區第一

NBA／快艇戰績反彈交易傳聞仍在 中鋒祖巴茲吸多隊關注

相關新聞

不只股市、房市也K型化？六都公寓全跌 雙北大樓逆勢漲

房市買氣進入寒冬，也讓各類物件房價表現逐漸分化。住商機構根據實價登錄統計，2025年第4季六都各類建物平均總價趨勢，其中...

台北101股權公開標售 中聯信託釋出15.1% 潛在買家受關注

台北一○一又有大股東要賣股。資誠普華國際財務顧問公司接受委託，將公開標售一○一股權百分之十五點一，這也是繼日商伊藤忠去年...

AI 點火…台塑集團市值激增 南亞、南亞科扮要角

AI及半導體題材帶動，帶動台塑集團逆轉去年年初以來股價低迷頹勢，自去年第4季起市值大翻轉，根據昨（7）日最新統計，在南亞...

「機車老闆」逆襲之路 八方雲集鄭加成談創業重燃失業人信心

為點燃失業人轉職信心，雲林縣虎尾就業中心今天邀請雲林在地知名餐廳八方雲集、火鍋世家及健康那件小事加盟主鄭加成，以「危機就...

高雄全年移轉棟數從山頂墜崖？！這區比腰斬還慘

高雄房市冷到寒流等級？！台灣房屋集團根據高雄市地政局資料統計， 2025年高雄市全年買賣移轉棟數為31,196棟，年減三...

台積電效應疲弱？高雄橋頭區移轉棟數比腰斬還慘

據高雄市地政局統計， 2025年高雄全年買賣移轉棟數為3萬1196棟，年減3成，為近15年來最慘淡！年減幅最明顯的前3名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。