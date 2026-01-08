天價店面旁的住宅好嗎？實價揭「能賣高價店面就能賣高級住宅」

不少人認為熱鬧商圈，環境嘈雜，對店面好，但住宅不易創高價，不過，住展雜誌觀察北市四大商圈指出，這些商圈不僅店面貴，住宅價格也高，「能賣高價店面就能賣高級住宅」。

以東區來說，東區在2014年曾賣出一坪778萬元的天價店面，觀察2024、2025年區內新案最高單價資訊，「德運元鼎」住宅最高一坪也賣到214萬元。

永康商圈也在2014年創下一坪655萬元的店面交易，而在商圈內、近期鄰近東門站的「柏金」，住宅成交價格最高也達每坪225萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，這兩商圈具黃金門牌、宜居機能的不敗因素，加上像「柏金」還有小宅戶別，商圈成功轉型高價宅聚落。

近期討論度相當高的北車商圈，在2012年出現一坪613萬元的小店面，同屬台北市西區地帶的西門町，2022年法拍了成都楊桃冰店面，單坪來到475萬元。

而在228公園、捷運西門站周邊推出「南陽龍踞」、「ASTER ONE」，近二年新推案也都有高價表現，尤其「ASTER ONE」高價突破140萬元水準，更是萬華區住宅產品新高。

陳炳辰表示，目前北車商圈的預售案單坪均價可來到130萬元，北萬華西門區域則為100萬元，買方對於市區商圈可享居住方便性，兼具小坪數好入手與多元利用功能性，青睞度已可見一斑。