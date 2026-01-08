達麗斥資27億元取得高雄捷運岡山站 RK1 聯開案 北高雄房市挹注活力

達麗（6177）斥資27億元取得高雄捷運岡山站RK1聯開案，總開發樓地板面積1.3萬坪，全案尚未決定預售或完工後再銷售，屆時看市況而定，初估每坪售價36萬元至38萬元，總銷約53億元，可售住宅戶數約360戶，預計2030年完工，為北高雄房市挹注活力。

高市府副市長林欽榮表示，岡山捷運站位於路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區間，是北高雄科技廊帶的重要樞紐。隨著橋頭科學園區建設推進及捷運岡山路竹延伸線持續興建，岡山將成為連結產業發展與生活機能的關鍵節點。

RK1 西基地原為果菜市場，因腹地有限，已於109年底完成搬遷。為活絡地區發展，市府推動捷運聯合開發，將土地使用分區由第一種商業區變更為捷運開發區，強化商業機能，打造岡山車站新地標。

捷運工程局局長吳嘉昌表示，RK1 捷運站自113年6月30日正式通車以來，日均運量約3,100人次，至114年已成長至約3,800人次，運量提升約22.5%，並持續成長中。除捷運建設外，岡山火車站的改善亦是各界共同努力的成果。

RK1聯開基地面積約3,498平方公尺，建蔽率70%、容積率630%，規劃興建地下4層、地上23層住商複合大樓，並與 RK1 站西出口共構，同時增設岡燕路出入口。未來將引入商業店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等多元服務，提升整體生活與居住品質。街區設計方面，規劃一樓景觀人行道及街角廣場，營造友善步行環境，並活絡沿線商業機能。