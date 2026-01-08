高雄移轉棟數從山頂墜崖 只剩這區「一個人的武林」

高雄房市冷到寒流等級，根據高雄市地政局資料，2025年高雄買賣移轉棟數僅31,196棟，年減3成，為近15年來最慘淡的一年，觀察各主要行政區，年減幅最明顯前三名，包括橋頭區、前金區及鼓山區，棟數均直接腰斬。

其中，1月2日才迎來橋頭科學園區啟用紅利的橋頭區，2024全年買賣移轉量從1329棟，2025年縮水至僅剩494棟，量縮逾6成，比腰斬還慘，為全市降溫最明顯的區域。

另外包括前金、鼓山、鳳山、鹽埕區，全年買賣移轉棟數均同步創下史上最低點，台積電概念區的楠梓區，年移轉棟數3513棟，年減約4成，總棟數也刷下自2020年台積電效應以來的最低谷。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄受惠台積電議題，2024年全市買賣移轉棟數站上近15年最高峰，但隨打炒房限貸政策發酵、投資買盤退場，剛性需求買方觀望，讓房市動能相隔一年就從山頂滑落山谷。

她表示，買賣移轉棟數除了反映需求面，也有部分量體來自新案完工的過戶交屋，2025年建商在景氣反轉下也趨於保守，推案節奏明顯放緩。

觀察2025年高雄各主要行政區，普遍呈現量縮格局，不過，仍有一區逆勢中稱霸，三民區全年買賣移轉棟數仍突破5,000棟，穩坐全市移轉量冠軍，更是市區中唯一呈現年增的區域，堪稱寒冬中「一個人的武林」。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，三民區具備人口紅利、腹地廣闊，坐擁多個成熟商圈，產品供給類型多元，中古房價也是市區中相對親民的區段，因此一直以來都是高雄交易量的常勝軍。

除了穩健的自住剛需撐盤外，部分熱區持續吸引建商進駐推案，去年包括正義車站、中都重劃區等地，合計就有逾700戶新屋交屋，三民區在2025年仰賴新案交屋力道，就較前一年就增加近3成，也明顯推升整體量能表現。