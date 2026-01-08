建商搶進北市四大商圈推案 最高成交單價225.5萬

實體店面效益不彰，知名商圈由商轉住，開發出不少住宅新案，因地段名氣與生活機能健全，區域新案價格都走高水位，住展雜誌觀察曾經以一樓店面賣出高單價(不含透店)，且近年常見新案進駐的四大台北市商圈永康、東區、北車、西門，在2024、2025年於當地公開新案最高單價資訊，各自分別為「柏金」、「德運元鼎」、「南陽龍踞」、「ASTER ONE」，每坪達225.5萬元、214.7萬元、155萬元、143.5萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，在電商崛起、外送興起，以及消費力道、觀光人潮都不如過往，實體店面承租方無力負擔高價店租，持有方也難輕易覓得金雞母租客，高價店面商圈大受打擊，所幸住宅市場保有熱度，在一線商圈本有地段光環與交通、採買方便的優勢下，建商紛紛搶進推案，買盤上也見認同度，交易出不少高價紀錄。

忠孝東區與永康商圈在2014年曾賣出單坪778.5萬元、655.1萬元的一樓店面，高價紀錄於該商圈保持迄今，而不大容易再看見此盛況下，改以高價住宅面貌登場亦有不錯成績。

2025年知名建商在鄰近捷運東門站與國父紀念館站推出「柏金」、「德運元鼎」，均價皆站穩單坪200萬元，這也是這兩商圈目前整體預售案價碼行情，品牌建商、黃金門牌、宜居機能的不敗因素，加上像「柏金」還有小宅戶別，商圈主戰場成功轉型高價宅聚落。

近期討論度相當高的北車商圈，在2012年交易了單價613.9萬元的不到9坪微型店面，而同屬台北市西區地帶的西門町，2022年法拍了成都楊桃冰店面，單坪來到475萬元，在商不及住的狀態下，228公園、捷運西門站周邊推出「南陽龍踞」、「ASTER ONE」，締造出近兩年新開案的高價表現，尤其「ASTER ONE」高價突破140萬元水準更是萬華區住宅產品新高。

目前北車商圈的預售案單坪均價可來到130萬元，北萬華西門區域則為100萬元，在買方對於市區商圈可享居住方便性，兼具小坪數好入手與多元利用功能性，青睞度已可見一斑。