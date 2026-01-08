房市 K 型風暴！六都公寓全跌、這產品逆勢漲 專家：2觀念不適用了

房市買氣進入寒冬，也讓各類物件房價表現逐漸分化。住商機構根據實價登錄統計，觀察2025年第四季六都各類建物平均總價趨勢，六都公寓型產品全面下跌，反觀雙北市較高總價的住宅大樓、華廈物件卻逆勢上揚。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，限貸氛圍下，貸款條件較差物件價格首當其衝，促使資金逐漸回防雙北都會區或具電梯的保值型物件，整體房市呈現「強者恆強、弱者恆弱」的K型化走勢。

統計顯示，六都2025年第四季各類建物中，以公寓產品房價下滑最為嚴重，雙北市跌幅較輕，約在2.8%上下。

桃園以南的公寓總價跌勢顯著，跌幅分別為桃園市5%、台中市7.9%、台南市15.3%、高雄市6.4%。

另外，華廈產品則各有漲跌，漲勢集中於雙北，台北市漲幅約2.8%最高，新北市約1.6%次之，其餘四都則呈現4~11%不等的跌幅。

反觀大樓產品，除台中市下跌7.4%之外，其餘五都皆有漲勢，其中台北市均價逆勢大漲12.3%，站穩4千萬元大關，桃園市、台南市大樓亦有2~3%的漲幅，至於新北市、高雄市則呈現微漲局勢。

賴志昶分析，公寓與大樓總價漲勢呈現兩樣情，主因在於限貸令大環境之下，行庫對於屋齡偏高、且缺乏立即都更效益的老公寓，估價相對保守，致使買方入手意願降低，價格難有支撐力道。

大樓因具備電梯、管理優勢，符合現代自住需求，加上營建成本高漲支撐新成屋價格，使得大樓價格相對抗跌。

他補充，觀察數據可知，雙北各類建物雖屬高總價，但相對其他都會區仍具保值性，顯示房市大環境波動加劇，資金避險需求上升，其中蛋黃區大樓產品，除具有市區機能加持，亦符合剛性買盤需求，抗跌性表現卓越，自然能頂住市場盤整壓力。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，房市進入盤整修正期，亦意味著市場正經歷一場「總體檢」，過去都會區「隨便買、隨便漲」，以及「買老屋博都更」的思維，在2026年已不適用。

在這波修正中，各類產品呈現K型化趨勢，其中符合市場主流的都會區核心華廈、大樓產品，無論是否為高總價，都因產品稀缺，而具有箭頭向上的強者恆強走勢。