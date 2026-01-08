企業總部再進化！聯聚中衡打造「家族辦公室」受矚目

企業總部再進化！台中豪宅一哥聯聚建設在七期新市政中心推出豪辦案「聯聚中衡大廈」，以「傳承」為設計核心，引入「家族辦公室」概念，受到市場高度矚目。聯聚建設總經理王于娟強調，企業總部已不僅是營運場域，更是承載品牌形象、組織文化與跨世代傳承的重要資產。

兼具核心地段、國際辨識度與高規格工程品質的指標型商辦產品，逐漸成為企業長期佈局與資產配置的關鍵選項。台中七期新市政中心被視為中台灣最具國際能見度的企業門戶，在此趨勢下，聯聚建設推出的第三棟商辦新作「聯聚中衡大廈」，以其長遠價值定位與國際化視野，成為市場矚目焦點。

尤其，近年來，隨著企業治理與資產配置思維的轉變，越來越多家族企業與長期資本開始以「家族辦公室」的視角，重新檢視企業總部空間的角色定位。總部已不僅是營運場域，而被視為承載品牌形象、組織文化與跨世代傳承的重要資產。

聯聚建設承繼過去兩棟七期豪辦的打造經驗，以「傳承」為設計核心，為台灣隱形冠軍企業量身規劃了「聯聚中雍大廈」，以及與日本建築大師隈研吾合作，將城市綠意引入辦公空間的亞洲地標「聯聚中維大廈」。

在此基礎上，聯聚建設近期再推出第三棟商辦作品「聯聚中衡大廈」，全案由義大利建築團隊ACPV ARCHITECTS操刀，該事務所代表作遍及全球，擅長整合建築、傢俱與室內設計，被譽為低調奢華美學的先行者。

王于娟指出，聯聚中衡大廈以「靜水流深」為核心理念，在低調與內斂中蘊藏沉穩力量。其設計靈感源自義大利經典建築比薩斜塔與米蘭維拉斯卡塔，透過量體堆疊與立面比例推敲，形塑具雕塑感的建築輪廓，並結合現代主義的雋永精神，打造有別於傳統塔樓、同時具高度辨識性的城市門面。

聯聚中衡大廈基地位於市政北二路與朝富路口核心角地，占地1,928坪，街廓完整、雙面臨路。主棟樓高37層，規劃60至130坪的彈性格局，可以滿足企業多元需求。

主建築物命名為「Uffizi」，與之相鄰規劃一棟名為「Gallery」的複合式空間，外立面以螺旋向上的律動感展現設計張力，規劃引進義式風格相關生活品牌與餐飲，兩者之間，將打造公共廣場「Piazza」，營造可散步、交流、共享的城市開放空間。

在建築安全與工程品質層面，王于娟強調，聯聚始終以前瞻且嚴謹的工程態度，落實每一項安全標準。歷年建案皆自主要求耐震係數高於國家法規標準，取得耐震設計與相關標章，營造期間由結構技師駐點審核，將安全要求落實於每一個施工環節，並於早期設計階段導入風洞試驗，模擬基地周邊實際風環境，不僅確認耐風性與使用舒適度，也同步關注周邊人行與街廓安全。

同時重視ESG與永續原則，計畫性取得智慧建築與綠建築等標章，從生態、節能、減廢與健康等面向，打造經得起時間考驗的建築作品。

聯聚中衡大廈更進一步將單元式帷幕系統的耐火性能列為必要安全條件，與專業團隊投入多年共同研發與測試，以1:1實體帷幕系統進行試燒測驗，在高達1,100度火源條件下持續2小時，成功阻隔火勢向上竄燒，驗證帷幕系統具備有效遮焰、阻熱與層間耐火能力，並且通過CNS 16071國家標準耐火性測試，成為全台首座通過該項標準的建築案例，對國內高樓層建築外牆安全具指標性意義。

王于娟表示，這些隱身於結構與系統中的工程投入，或許並不直接顯現於外觀，卻是最能在時間中被反覆驗證的長期價值，也是家族辦公室與長期資本在評估總部空間時，最重視的核心基礎。

隨著企業發展邁向成熟階段，商辦空間的角色已從單一機能場域，轉化為承載品牌象徵與組織文化的重要載體。