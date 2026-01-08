台塑PVC外銷價 下月喊漲
台塑集團近日享受AI及半導體題材帶動的資本熱潮，四大公司對於今年首季本業營運仍維持審慎態度。
不過根據台塑（1301）最新消息指出，人民幣升值與煤、焦炭價格反彈，推升大陸電石法PVC成本，亞洲同業減產停車，帶動內銷報價與期貨走揚；加上Westlake關廠、亞洲供給收斂及大陸官方新經濟政策，市場預期有助年後塑化需求升溫，台塑擬調漲2月PVC外銷報價。
台塑集團日前認為，原油與石化大宗行情偏弱，需求端尚未見明顯改善；加上大陸同業擴產與庫存壓力，使區域競爭加劇；最後因今年首季農曆春節工作天數減少，今年首季營運與去年第4季比，表現將持平。
