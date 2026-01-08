台塑PVC外銷價 下月喊漲

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑集團近日享受AI及半導體題材帶動的資本熱潮，四大公司對於今年首季本業營運仍維持審慎態度。

不過根據台塑（1301）最新消息指出，人民幣升值與煤、焦炭價格反彈，推升大陸電石法PVC成本，亞洲同業減產停車，帶動內銷報價與期貨走揚；加上Westlake關廠、亞洲供給收斂及大陸官方新經濟政策，市場預期有助年後塑化需求升溫，台塑擬調漲2月PVC外銷報價。

台塑集團日前認為，原油與石化大宗行情偏弱，需求端尚未見明顯改善；加上大陸同業擴產與庫存壓力，使區域競爭加劇；最後因今年首季農曆春節工作天數減少，今年首季營運與去年第4季比，表現將持平。

台塑集團 半導體 期貨

延伸閱讀

「深化轉型重要一步」 IKEA宣布大陸7家商場下月起停止營運

台灣憂中共仿效美國逮捕賴總統？陸國台辦回應了

兩岸條例修法風波 陸國台辦發言人唸「反分裂法第8條」回應

沈伯洋家衛星照被曝光 陸國台辦稱是「這類人」行為

相關新聞

台北101股權公開標售 中聯信託釋出15.1% 潛在買家受關注

台北一○一又有大股東要賣股。資誠普華國際財務顧問公司接受委託，將公開標售一○一股權百分之十五點一，這也是繼日商伊藤忠去年...

AI 點火…台塑集團市值激增 南亞、南亞科扮要角

AI及半導體題材帶動，帶動台塑集團逆轉去年年初以來股價低迷頹勢，自去年第4季起市值大翻轉，根據昨（7）日最新統計，在南亞...

鎳價飆！不銹鋼吹反攻號 華新、燁興等應聲走揚

第四波貴金屬大戰開打，鎳價狂飆。全球AI需求拉動下，加上印尼管制鎳礦出口、大陸市場大舉搶鎳，鎳金屬迎來史詩級大漲，倫鎳期...

ESG最前線／製造業拚環保把永續變戰力

近年來，台灣的環境政策進入新的階段。環境部近期針對廢二次鋰電池提出更嚴謹的管理與回收政策，並同步強化火災防範與資源循環體...

台北101股權罕見標售 中聯信託釋出15.1％ 相隔18年首見公開交易

中聯信託公司持有台北101的15.1％股權，逾18年後再次公開標售。受委託辦理的資誠普華國際財務顧問公司昨（7）日表示，...

台北101獲利、股利 逐年增長

台北101股權即將標售，本次標售的普通股合計約占台北101股權的15.1％，持有人為中聯信託公司，接手者的身份引發外界高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。