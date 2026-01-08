台北101股權公開標售 買家受關注

台北一○一又有大股東要賣股。資誠普華國際財務顧問公司接受委託，將公開標售一○一股權百分之十五點一，這也是繼日商伊藤忠去年處分手中過半持股後，又有大股東處分持股。

台北一○一表示，這次股權釋出屬於股東的股權移轉安排，公司樂觀其成。市場則關注誰會成為買家，據了解，目前持有一○一股權的泛公股金融機構並沒有加碼的評估計畫，至於新光三越、遠東ＳＯＧＯ等國內大型百貨集團對於是否參與競標則不予回應。

資誠普華國際財務顧問公司昨天表示，接受委託舉辦台北一○一的百分之十五點一股權，持有人為中聯信託，並由中央存保以接管人身分辦理這次標售。一月六日至十六日為領標期，每股標售底價卅八點七元，二月十日開標。根據投標公告，這次標售分為資格標、價格標兩階段，排除大陸人士或公司參與。

中聯信託為台北一○一大股東之一，但因為財務惡化於民國九十六年由存保公司接管至今，期間存保多次標售中聯信託的一○一持股，但都未能順利決標。

台北一○一最大單一股東、日資伊藤忠去年宣布出售持股，由六公股行庫聯手接手，合計砸近百億元，讓一○一泛公股持股大幅攀升至百分之七十二，伊藤忠僅剩百分之十七。

據了解，存保此時標售台北一○一股權，和公股陣營接手伊藤忠股權有密切關係，公股陣營在接手伊藤忠股權後，一○一經營權更加穩固，而中聯信託持有的百分之十五點一持股即使賣出，公股仍握有過半股權。