台北101獲利、股利 逐年增長

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

台北101股權即將標售，本次標售的普通股合計約占台北101股權的15.1％，持有人為中聯信託公司，接手者的身份引發外界高度關注。

台北101回應指出，本次股權釋出屬於股東的股權移轉安排。考量台北101近年營運穩健，每年獲利、股利逐年增長，對股權釋出與投資人參與皆屬良好時機，台北101對此樂觀其成。

從股權結構來看，台北101仍以泛公股體系為主，合計持股約72%。其中，中華電信（2412）持股11.764%，兆豐銀行（含金控成員）10.679%，第一銀行（含金控成員）7.041%，華南金控與合作金庫銀行各持股5%，彰化銀行持股約3.5%，台灣企銀約3%，臺灣證券交易所持股8.984%，臺灣金聯持股1.9%；此次公開標售股權的中聯信託，則由中央存款保險公司接管代管，持股15.116%。

除泛公股體系外，民營機構合計持股約11%，其中以中國信託持股6.122%最高，新光人壽持股3.246%，其餘民營股東合計約1.372%。此外，日籍股東台灣伊藤忠投資公司持股17.274%。

台北101 華南金控

