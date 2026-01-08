聽新聞
台北101股權罕見標售 中聯信託釋出15.1％ 相隔18年首見公開交易

經濟日報／ 記者邱琮皓葉佳華／台北報導
中聯信託公司持有台北101的15.1％股權，逾18年後再次公開標售。聯合報系資料照

中聯信託公司持有台北101的15.1％股權，逾18年後再次公開標售。受委託辦理的資誠普華國際財務顧問公司昨（7）日表示，本次標售的台北金融大樓公司普通股公告底價每股新台幣38.7元，領標期至元月16日，預計2月10日開標。

普華國際財顧表示，此次分為一次購買全部股權的A標（底價為86億元），與可購買部分股權的B標（最小投資門檻為1％，底價約5.7億元）。

根據公告，此次標售的普通股合計約占台北101股權15.1％，持有人為中聯信託公司，由中央存款保險公司以接管人身分辦理本次標售 。

中聯信託在2007年因掏空案等問題，不良債權過高，遭金管會指派中央存保公司接管中聯信託並公開標售。中央存保公司曾於2007年9月首度標售中聯信託持有的台北101股權，當時每股底價9.97元，總底價36.92億元，結果因無人投標而宣告流標，後續也因其餘大股東不願認購而暫時擱置，直到日前才委託普華國際財顧公開標售。

去年台北101的日商大股東伊藤忠賣股，由六大公股行庫進場承接。

金控法規定，金控投資非金融業單一公司持股比率不得超過5%，且金控及旗下各子公司投資非金融業單一公司持股比率，合計不得超過15%。另外商業銀行投資非金融業單一公司持股比例也不得超過5%。

由於先前泛公股進場承接伊藤忠釋股，包括兆豐金（2886）及兆豐銀已分別持股5%、兆豐產險0.68%，另外華南金、合庫銀、第一銀累積持股也已達法定上限5%；彰銀則持有3.5%、台企銀持有3％。據悉，泛公股金融機構並無評估接手計畫。不過此次公開標售後，已有不少金字塔頂端投資客詢問。

普華國際財顧表示，這是台北101股權罕見公開標售，預計將分為A、B兩標進行標售，A標為統包，投資者須一次購買所有股權（15.1％）；B標為分包，投資者可選擇購買部份股權（最小投資門檻為1％）。A標和B標同時開標，價高者得。但B標投標的股數不足標售股份總數的一半時，則以A標為優先。

這次公告底價每股新台幣38.7元計算，據了解，主要參考去年伊藤忠賣股給六大公股行庫價格以及市場行情，去年公股亦是以每股38.7元承接。

