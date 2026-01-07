智慧經營／台電董事長曾文生 電力匹配 關鍵課題

人民生活日常不能沒電，台灣半導體供應鏈也不能缺電，AI算力中心更不能停電，穩定供電這事件，事關重大，卻全落在台電肩上。整體電力韌性和穩定是大工程，也是關鍵工程。

台電董事長曾文生提出電力的供與需，必須相互「匹配」，包括公共建設、AI資料中心、都應來匹配電力。

氣候變遷更直接挑戰電網韌性及穩定性。2025年7月百年首度從嘉義登陸的丹娜絲颱風，造成電力設施受創嚴重，曾文生表示，台電看到的不是那3,499根電桿，以及三座鐵塔倒掉，更重要的是台電如何整個系統的設計上，提高電網的韌性。「電力系統就像人的身體」，如果生了一些狀況要去調整它，若只是單方的藥，未必會解決問題。「電力系統的問題絕對要用複方解決，沒有單方」。

建置城市共同管溝

他舉例說，丹娜絲之後，大家都在講地下化，但地下化要視情況而定，若是風災造成電桿倒塌的地點來做地下化，對於電網韌性的強化是最有幫助的；但若是在都會地區裡面的架空電桿，事實上是不太容易被強風吹斷的。若只是單方用地下化解決，事實上反而會造成更多的問題。因為地下化以後，維修或是搶救的時間會更長，架空反而是較容易維護及修復。

曾文生說，「地下化不是萬靈丹，要用在真正對台灣有幫助的地方」、可說是解決系統脆弱地點的一個解方。而要讓整個電力系統強韌，仍有很多方法及作法，例如，台電會儘量把變電站室內化，因為變電站是一個重要的節點，如果受到外部的入侵的話，一停電的範圍會比較大，因此把變電站室內化、保護它。

曾文生說，還有很重要的一件事情，就是「公共建設來匹配電力」。台灣民生維生的相關系統，包括水、電、天然氣、下水道等等，其實應該要有個整合性的規劃。過去以來，共同管溝談非常久，他舉例，台北市這幾年來最大的新增用電就是大巨蛋，台電能在非常短時間之內完成大巨蛋的供電，就是要感謝在市民大道底下有共同管溝。如果沒有那些共同管溝，台電要來挖馬路，然後把大巨蛋將近30MW、跟台北101一樣的用電送到，其實是一個非常艱鉅的挑戰。如果各地方政府、都市都能規劃共同管溝，會是強化韌性非常重要的工作。

針對整個電力系統的穩定與韌性，曾文生進一步提出「Power Couple」（電力匹配）的概念，就是電力系統的供跟需，以及儲能，怎麼樣在location（區位）上有效的做匹配，能夠讓彼此的效率提升。

翻轉鄰避設施成見

最近全世界都在講AI發展，曾文生說，「我們看到AI Data Center的需求很高」，台電也已預做準備，發現更重要的事就是用電需求端應該要向電廠靠近。美國最近在討論，所有的AI Data Center的設置，都應開始向電廠靠近，讓「供與需」變成一個有效率的couple（匹配），這將會是台灣接下來非常重要的課題。

「電力系統的問題絕對要用複方解決，沒有單方，」曾文生強調，台電公司現在也是朝這樣做，不管是在電力的開發或者是電網的工作，都是要採複方解法，努力去做。

「大家都說電很重要，可是所有的電力設備的投資都被當成鄰避設施，」曾文生感慨地說。過去我們講「有土斯有財」，現在是AI算力的時代，算力就是電力，「如果電力系統都被當成鄰避設施，那怎麼能創造財富？」這是一個非常非常重要的事情，台電也希望各界能夠思考如何讓台灣開發更多電源。