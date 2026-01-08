ESG最前線／製造業拚環保把永續變戰力

近年來，台灣的環境政策進入新的階段。環境部近期針對廢二次鋰電池提出更嚴謹的管理與回收政策，並同步強化火災防範與資源循環體系。這看似是一項特定廢棄物的管理措施，實際上卻釋放出清楚的政策訊號：環境保護已從末端管制，走向影響企業經營模式的核心治理議題。

對製造業管理者而言，ESG 時代的「環境（E）」不再只是環安單位負責的合規事項，而是攸關企業風險管理、供應鏈穩定度與未來競爭力的關鍵。當政府開始要求企業正視廢棄物的安全風險、回收責任與資源價值，意味著企業若仍以「最低成本合規」為思維，將難以因應未來更密集、更多元的環境政策衝擊。

此次政策特別值得注意的是，政府並非單向加嚴管制，而是同步導入「資源價值化」與「產業聯盟」的概念。廢棄物不再只是成本，而被視為關鍵戰略資源；管理重點不僅是避免事故，更是建立可追溯、可循環、可被產業再利用的體系。

這代表環境政策的本質，正從「風險控管」轉向「結構轉型」。

在這樣的趨勢下，製造業管理者首先必須調整認知：環境議題已是公司治理的一部分。化學品管理、廢棄物流向、事故風險、能源使用效率，這些都不該只是部門作業，而需要納入管理階層的決策視角。建立跨部門的環境與ESG治理機制，透過數據化方式掌握環境風險，已是基本門檻。

其次，企業應思考如何將環保投入轉化為經營優勢。無論是參與循環供應鏈、優化產品設計、提高資源使用效率，或與回收處理端建立策略合作，這些行動都不僅回應政策要求，更有助於降低長期成本、提升品牌可信度，甚至創造新的商業模式。環境政策若只被視為「負擔」，往往錯失的是產業升級的契機。

最後，在ESG時代，透明度本身就是競爭力。企業是否能清楚揭露環境績效、與供應鏈共同管理風險、對外溝通自身的環境承諾，將直接影響客戶、投資人與社會的信任程度。環保不只是做給主管機關看，而是企業長期價值的一部分。

總結而言，台灣製造業正站在一個關鍵轉折點。環境政策不再只是外在限制，而是引導企業重新檢視經營結構與治理能力。能夠及早把ESG視為策略工具、而非合規成本的管理者，將有機會在下一階段的產業競爭中，站在更有利的位置。

（作者是威煦軟體開發公司總經理）