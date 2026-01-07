創新平台／AI 還原場景 帶你走入名畫

燈光微暗，走進展間，眼前是一道流動的台灣風景：從郭雪湖《南街殷賑》中大稻埕街景遠眺點亮的台北101大樓；畫面再推進到高雄港，貨輪在海面上緩慢移動。仔細看，港灣的色層與筆觸延續了傅狷夫《海濱一角》的特殊畫法。

台灣當代的城市與人文風光，以數十件我國經典藝術作品為基礎，結合工研院的AI擬真生成技術，濃縮成約三分半鐘的「城市長卷」，打造科技與藝術的沉浸式互動體驗。

這項展出由國立故宮博物院領銜，串聯多家美術館與典藏單位，技術則由工研院服務系統科技中心文化科技團隊經理施香蘭帶領跨域團隊，在五個月內完成從概念、選件到系統整合的工作，並以「天、地、人、文、技」五種城市面向規劃結構：天，城市的山水旅行；地，城市的繁華之路；人，城市的百態群像；文，城市的文化共鳴；技，城市的技術之光。

施香蘭解釋，團隊是先讓AI大量學習單一畫家之作品與風格，抽取筆觸、構圖與色彩邏輯，再將這些風格套用到台灣代表景點。

例如高雄港灣，以《海濱一角》特殊的浪花畫法，風格化海港的天際與岸線，揉合大師風格與真實港灣地景；台灣作為世界晶圓重要製造地，將故宮傳世畫作《清明上河圖》的繪畫風格，延伸到當代科技工廠日常，象徵百工百業AI化之意象。並透過AI超解析演算法將生成畫面提升至8K等級，同時保留筆跡與畫布紋理，符合大尺寸高擬真還原的展演需求。

為了讓觀眾有如「走入畫面」身歷其境之感受，工研院更結合暗場影像偵測技術，依據人流與停留位置不斷更新畫面細節。遊客在陳澄波《嘉義公園》段停留，就能注意到嘉義特色建築隨時代變遷；若停留在林玉山《蓮池》前，更可彷彿化身為畫中啄食小魚的白鷺鷥，細細觀察魚群變化。技術不只是輔助，而是將畫面故事延伸，讓歷史與觀眾創造新的對話。

在文化科技的世界裡，技術不再只是幕後靜默的推手，而是與畫面並肩說故事的靈魂角色。當館藏選件、藝術顧問、新媒體創作與AI研發緊密相連，一條看不見的創意軸線便悄然展開，讓科技溫柔地碰觸文化，經典作品與創作者留下的軌跡，被重塑成貼近日常台灣城市的畫卷風景。若未來能在更多館舍與公共空間持續運用，進而拓展至觀光導覽、影視敘事與教育傳承等多元場域，這股潛流將逐步積累成台灣文化科技的創新引擎，為內容產業注入成長新動能。