量子覺知手札／誰決定性價比？

經濟日報／ 瑞瑟

在以個人主觀意識主導了外顯言行的量子覺知時代中，對於產品購買者而言，自己本身認定的價值及選擇上的公平感，才是真正會被重視的。

這意味著，「性價比」其實對每個人而言都是模糊的。我們可以採取降價或大量宣傳、利用物以稀為貴、粉絲的「花車效應」及記憶的連結等，這些具備了個人價值認同的元素，來提高產品的性價比。不過，在一切均有可能但均不確定下，真正決定買賣雙方行動的多半是當事人想要達成的目的。換句話說，「性價比」高不高還是由購買者決定的。

（作者是資深企業顧問）

