量子覺知手札／誰決定性價比？
在以個人主觀意識主導了外顯言行的量子覺知時代中，對於產品購買者而言，自己本身認定的價值及選擇上的公平感，才是真正會被重視的。
這意味著，「性價比」其實對每個人而言都是模糊的。我們可以採取降價或大量宣傳、利用物以稀為貴、粉絲的「花車效應」及記憶的連結等，這些具備了個人價值認同的元素，來提高產品的性價比。不過，在一切均有可能但均不確定下，真正決定買賣雙方行動的多半是當事人想要達成的目的。換句話說，「性價比」高不高還是由購買者決定的。
（作者是資深企業顧問）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言