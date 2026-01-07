益品書屋與看見・齊柏林基金會合作 用閱讀守護土地

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
益品書屋閱讀空間與藝文活動，吸引許多人來朝聖閱讀與聆聽精彩演講。圖／益品書屋提供
益品書屋閱讀空間與藝文活動，吸引許多人來朝聖閱讀與聆聽精彩演講。圖／益品書屋提供

邁向「馬」力十足的2026年，益品書屋與看見・齊柏林基金會首次跨界合作，將閱讀知識力與環境關懷相互結合，以文化力量喚起大家守護台灣美麗土地的重要性。益品書屋宣布，將於元月起，定期舉辦六場環境保護影片與講座交流，讓環境守護議題在益品書屋被持續關注一整年。

元月18日首場，特別邀請荒野保護協會榮譽理事長李偉文與齊柏林之子，也是看見・齊柏林基金會董事齊廷洹對談，透過影像紀錄與座談交流，了解台灣面臨的環境議題與危機，讓大家找回守護土地的初心。

王品集團創辦人戴勝益獨立支持的益品書屋，成立至今近十年，書屋在推動閱讀與藝文活動上受到大家支持與喜愛。優雅舒適的閱讀空間與獨特藏書的文青氛圍，讓許多熱愛紙本閱讀的人，沉浸在文字的溫暖世界裡。

戴勝益長子、也是益品書屋總經理的戴東杰，帶領書屋貼近社會脈動與距離，全方位舉辦藝文講座外，也積極參社會關懷與環境教育的推動。戴東杰認為，環境保育是土地與人類永續生存根本，以知識力喚起大家與土地的連結，將環保意識扎根牢固，才能讓台灣美好長存。

看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，益品書屋與看見・齊柏林基金會透過環境影像放映，及環境生態領域專家講者的分享，期待讓更多人看見台灣的美麗與傷痕，在感動中生出行動。

齊廷洹則說，未來雙方希望能一起推動文化、永續與教育三方並進，讓齊柏林導演的視角與精神延續發芽，陪伴這片土地邁向更美好的未來。

戴勝益所打造的益品書屋，目前由戴東杰傳承父親志願，讓台灣最美的閱讀風景持續展現。而齊廷洹則延續父親齊柏林導演的精神，如今第二代攜手合作，是跨世代的接棒與傳承。雙方期許，未來將透過更多形式的合作，把閱讀與環境意識的種子，撒播到更多角落。

餐飲業教父級的戴勝益，在王品集團退休前，就已將個人資產大部分捐出成立「財團法人戴水教育基金會」，多年來持續支持社會公益活動與貧困家庭，更於退休後成立益品書屋與益品美術館，鼓勵閱讀與美學教育，期待以個人力量來回饋社會，讓講求速度與科技的現在，也能充滿文化及藝術的氣息。

益品書屋於三年半前，從台北仁愛路遷移到依山面海的淡水，除因淡水是兼具山城與河港特色的獨特城鎮，並有許多藝文人士駐足於此。悠久歷史與地景風情，新舊建築的交織，造就出無與倫比的風貌。淡水歷史建築與古蹟文化資產之密集，文史風貌之精彩豐盛，絕對是知識與文化相互結合的最佳選擇。

館內有近250坪空間，僅約100座位，明亮時尚與挑高透視的舒適空間，將閱讀品質與氛圍提升至最高層次，藝文活動與優雅閱讀融合的空間，被稱為「淡水最美的書屋」，也成為人文風貌新地標。

益品書屋擁有優雅獨特的閱讀空間與氛圍。圖／益品書屋提供
益品書屋擁有優雅獨特的閱讀空間與氛圍。圖／益品書屋提供
益品書屋總經理戴東杰(左)與看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗(中)、董事齊廷洹(右)。圖／益品書屋提供
益品書屋總經理戴東杰(左)與看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗(中)、董事齊廷洹(右)。圖／益品書屋提供
王品集團創辦人戴勝益退休後成立益品書屋與益品美術館，鼓勵閱讀與美學教育。圖／益品書屋提供
王品集團創辦人戴勝益退休後成立益品書屋與益品美術館，鼓勵閱讀與美學教育。圖／益品書屋提供

