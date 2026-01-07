達麗RK1西基地聯開案動土 首將捷運出入口包進建築「到站就到家」

高雄捷運紅線「RK1站（西基地）」捷運聯合開發案今午動土，達麗建設預計投入約27億元興建地下4層、地上23層住商複合大樓，並首度將捷運出入口「包進建築內」，創下高雄首例「到站就到家」的捷運共構宅新模式。

RK1西基地原為岡山果菜市場，2020年底完成搬遷，高雄市政府配合岡山路竹延伸線推動都市計畫變更，歷經二級二審，2023年8月公告為「捷運開發區」，正式啟動TOD導向發展，最優投資人選中達麗建設。

副市長林欽榮表示，達麗建設此聯開案，把「分構」變「共構」，把捷運出入口納入建築設計，「這是捷運聯合開發的要務，也是岡山門戶計畫的重要指標。」他強調，此案市府可分回約172坪公共托嬰中心，投資人亦繳交約14.12億元權利金挹注捷運建設，兼顧開發與公共服務。

達麗建設董事長謝志長表示，RK1西基地動土，是責任的開始，他直言，此聯開案會打掉現有捷運站體，做另一個臨時站，最後把捷運站年入口包入建築裡，因工程費時，約需多花一年時間，但落實「到站就到家」。

謝志長也說，基地地質條件不佳，須投入大量時間與成本進行改良，「坦白說，不太賺錢，但賺錢不是最重要，帶動地方發展較重要」

高雄捷運局長吳嘉昌指出，RK1站2024年6月通車後，日均運量由約3100人次成長至3800人次，年增幅約22.5%，未來隨聯開案與路竹延伸線完工，運量可望持續攀升。