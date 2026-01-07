快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

南光醫藥、配客嘉攜手12家醫療院所導入循環包裝 打造醫療綠色循環圈

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
南光醫藥、配客嘉攜手12家醫療院所導入循環包裝，打造醫療綠色循環圈。圖／配客嘉提供
南光醫藥、配客嘉攜手12家醫療院所導入循環包裝，打造醫療綠色循環圈。圖／配客嘉提供

南光化學製藥（1752）與環保科技社會企業配客嘉7日宣布啟動「台灣首屆醫療綠色循環圈」，攜手全台12家指標性醫療院所共同導入循環包裝，響應永續醫療。

12家醫療院所包含台中榮民總醫院、中國醫大附設醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、臺北醫學大學附設醫院、亞東紀念醫院、衛福部雙和醫院、中山醫學大學附設醫院、台中慈濟醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、阮綜合醫院、優點NK預防醫學診所。

國際權威組織 Health Care Without Harm（HCWH）研究指出，全球醫療體系碳排放高達71% 來自範疇三，涵蓋供應鏈、物流運輸與廢棄物管理等產業流程。南光醫藥、配客嘉串聯醫療院所、藥廠、物流與公益團隊共同推動永續醫療循環，針對醫藥產業範疇三提出實務解方。

配客嘉指出，「台灣首屆醫療綠色循環圈」不單實質減碳、減廢，於環境層面，相較於一次性紙箱，配客嘉循環箱創造平均50.6%減碳效益，降低供應鏈廢棄物與範疇三碳排放。於社會責任層面，攜手全台30多處公益據點合作，進行循環包裝消毒清潔與整理，創造弱勢族群穩定工作機會與收入，截至2025 年配客嘉與各產業夥伴已提供486位弱勢族群穩定工作機會且2026年將持續提升。於供應鏈管理層面，循環包裝涵蓋RFID供追蹤箱體動向，有助於供應鏈透明化與優化管理，搭配年度碳排放成效追蹤，協同產業建立高韌性永續治理標竿，配客嘉也繼電商產業、半導體科技產業後，跨足至醫療產業。

醫院 永續 碳排放

延伸閱讀

台灣何時成為懂得告別的國家？為愛前行基金會一條龍服務 求善終好死

台南永康工業區大火 廢棄物緊鄰工廠 大量濃煙情況危急

高雄照顧弱勢及低收家庭嬰幼兒 腸病毒疫苗、輪狀病毒免費接種

他以整地為名…6天至少傾倒60車次事業廢棄物 一審判刑1年8月

相關新聞

土方之亂建商跳腳 亞昕姚連地：業界讓利空間又縮小了 房價怎麼降？

亞昕（5213）總裁姚連地7日表示，近期土方之亂讓造價成本增加，但面臨房市不景氣，建商想反映成本也很困難，業界都很頭痛，...

陶朱隱園實登來了！364萬刷新史上最高單價

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄。已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

陶朱隱園實價揭露了 一坪364萬！破彭淮南防線

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄！已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

北台灣生活圈房市熱區 林口、龜山跌出榜外 汐止擠前十

北北基桃交通往返便利，被視為共同生活圈，永慶房產集團根據實價資料，統計四縣市近一年中古屋交易熱區，前十熱區，新北市占7個...

近一年北台灣生活圈房市熱區 桃園市這2行政區奪冠亞

基隆、台北、新北與桃園縣市，因交通往返便利，常被視為共同生活圈。永慶房產集團根據內政部實價登錄資訊比較北台灣生活圈四縣市...

企業最愛大學出爐！台清成穩居前三 這家首度入榜

學測進入倒數，超過12萬名考生即將面臨升學選擇。104人力銀行7日發布2026年《大學品牌力》調查結果，成大、清大、臺大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。