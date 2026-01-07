南光醫藥、配客嘉攜手12家醫療院所導入循環包裝 打造醫療綠色循環圈

南光化學製藥（1752）與環保科技社會企業配客嘉7日宣布啟動「台灣首屆醫療綠色循環圈」，攜手全台12家指標性醫療院所共同導入循環包裝，響應永續醫療。

12家醫療院所包含台中榮民總醫院、中國醫大附設醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、臺北醫學大學附設醫院、亞東紀念醫院、衛福部雙和醫院、中山醫學大學附設醫院、台中慈濟醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、阮綜合醫院、優點NK預防醫學診所。

國際權威組織 Health Care Without Harm（HCWH）研究指出，全球醫療體系碳排放高達71% 來自範疇三，涵蓋供應鏈、物流運輸與廢棄物管理等產業流程。南光醫藥、配客嘉串聯醫療院所、藥廠、物流與公益團隊共同推動永續醫療循環，針對醫藥產業範疇三提出實務解方。

配客嘉指出，「台灣首屆醫療綠色循環圈」不單實質減碳、減廢，於環境層面，相較於一次性紙箱，配客嘉循環箱創造平均50.6%減碳效益，降低供應鏈廢棄物與範疇三碳排放。於社會責任層面，攜手全台30多處公益據點合作，進行循環包裝消毒清潔與整理，創造弱勢族群穩定工作機會與收入，截至2025 年配客嘉與各產業夥伴已提供486位弱勢族群穩定工作機會且2026年將持續提升。於供應鏈管理層面，循環包裝涵蓋RFID供追蹤箱體動向，有助於供應鏈透明化與優化管理，搭配年度碳排放成效追蹤，協同產業建立高韌性永續治理標竿，配客嘉也繼電商產業、半導體科技產業後，跨足至醫療產業。