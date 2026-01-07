台日資金協力樂天醫藥完成1億美元F輪融資 未來不排除在台灣掛牌

全球生技公司樂天醫藥7日在台宣布完成1億美元（約新台幣31.4億元）的F輪融資，其中包含新增資本7,000萬美元，以及由可轉換公司債及其應計利息轉換的3,000萬美元。本輪融資由台灣國家級投資機構台杉投資與日本Axil Capital共同成立的國際生命科學創投基金TaiAx領投，並吸引美國、日本與台灣多家大型機構跟投。

樂天醫藥表示，本次參與投資的新進投資人包括大和證券集團、三井住友保險、三井住友銀行，以及台灣創投機構杉盛資本、與祺富資本；策略夥伴友華（4120）集團也參與本輪投資。既有投資人則包括SBI集團、樂天集團，以及樂天集團董事長暨執行長兼樂天醫藥執行長三木谷浩史。

樂天醫藥台灣總經理張巧菱表示，這次台日協力合作完成的F輪融資，日方資金占了七成、台灣占三成。樂天醫藥期待未來能在台灣、日本及美國三地選擇最適當的資本市場掛牌上市。

值得一提的是，TaiAx基金是由台杉投資與總部位於東京的Axil Capital共同合資成立。台杉投資生技基金執行合夥人黃立鑫表示，本次超額認購F輪融資，是基於對樂天醫藥Alluminox平台的差異化技術高度肯定，以及該技術回應在癌症治療力有未逮之處的潛力深具信心。

本次融資最終達成超額認購，金額超過原訂目標2倍，反映國際市場對樂天醫藥的執行能力，以及該公司以Alluminox平台為基礎的光免疫療法，所展現的突破性發展潛力深具信心。樂天醫藥將以本次融資為動能，進一步強化臨床、商業化與企業營運基礎，加速推進公司邁入下一階段成長。

樂天醫藥表示，本次融資將優先投入公司最核心的發展目標，即推動ASP-1929光免疫療法取得美國食品藥物管理局（FDA）上市核准。目前，公司正推進以ASP-1929光免疫療法合併免疫檢查點抑制劑用於治療復發性頭頸部鱗狀細胞癌一線治療的全球三期臨床試驗。該試驗將加速於美國、台灣、日本、烏克蘭及波蘭招募受試者，其中台灣共有十家重點醫院參與，成為臨床試驗關鍵據點。

樂天醫藥進一步指出，將依據三期臨床試驗結果，目標於2028年向美國FDA提交生物製劑上市許可(BLA)申請。

樂天醫藥目前正推動多項計畫，運用其已於日本取得核准之藥品Akalux(ASP-1929)與醫療器材BioBlade所建立的法規申請資料，以及上市後累積的真實世界使用數據，在具備深厚在地法規經驗的策略夥伴支持下，加速光免疫療法在更多國家取得核准。

除了頭頸癌，樂天醫藥也將透過內部研發計劃，並支持研究者自主發起的臨床試驗，預計運用日本醫藥研究開發機構(AMED)等單位的研究補助或其他資金來源確保研究能有效推進，持續擴大光免疫療法於各種癌症的應用範圍，如惡性皮膚腫瘤、婦科腫瘤、食道癌、非小細胞肺癌與胰臟癌等，提升平台延展性。

此外，樂天醫藥亦將持續深化ASP-1929光免疫療法在日本頭頸癌市場的商業發展，藉此提升其日本子公司的獲利能力，並建立穩定的資金引擎，支撐公司全球布局。

此外，本輪融資亦吸引樂天醫藥成立以來參與數量最多的機構投資人，涵蓋美國、日本與台灣市場。對於本次融資成果，樂天醫藥執行長三木谷浩史表示，能夠獲得生命科學投資領導者們的支持，充分展現市場對樂天醫藥Alluminox平台技術實力，以及團隊執行能力的高度肯定。」他指出，Alluminox平台是一項結合藥物與醫療器材的創新癌症治療模式，需同時具備藥物開發與醫療器材技術的專業能力。樂天醫藥長期專注且以癌症治療使命為導向，在短短15年內，已成功完成多項創新療法的開發、核准與商業化。本次融資將有助於公司加速臨床開發、擴大全球布局，並為下一階段的成長做好準備。