高端疫苗投資8.7億元的產能擴充計畫正式啟動 強攻腸病毒疫苗東協市場

高端疫苗（6547）竹北生醫園區第三生技大樓的新廠7日正式動土，這座廠房投資金額逾6億元，加計舊廠的重新改建，總投資達8.7億元，將做為第二代腸病毒疫苗布局東南亞及其他市場的重要生產基地，也象徵公司在疫苗抗原製造能量與量產布局上邁入新的里程碑。

高端疫苗表示，新廠規劃為符合生物安全等級第二級（BSL-2）的量產級疫苗抗原製造設施，整體設計依循國際 PIC/S GMP 規範與相關生物安全法規。由於 BSL-2 疫苗廠在生物安全、防護動線、空調壓差與污染控制等方面具高度技術門檻，且後續驗證與確效作業時程長、程序嚴謹，使得此類設施建置具備高度進入障礙，也凸顯其在疫苗產業中的稀缺性與重要性。

新廠核心目標在於大幅提升細胞培養疫苗抗原的生產能量，放大現有腸病毒疫苗產能，以支應海外市場的後續擴張，並為第二代腸病毒疫苗未來投產預作完善準備。高端疫苗於本次新廠建置計畫中，自設計初期即導入「品質源於設計（Quality by Design, QbD）」與「風險導向思維（Quality Risk Management, QRM）」，從源頭確保製程與設施符合國際法規要求，並兼顧抗原製造流程的穩定性與可放大性。

本案歷經近一年的技術評估，以及概念設計與基礎設計階段後，最終選定由旭誼工程承攬施作。旭誼工程長期專精於高科技無塵室與生技製藥工程，將協助執行整體建廠整合設計與建設，並銜接後續繁複且關鍵的廠房與支援系統的驗證與確效作業，確保新廠符合國際法規與量產要求。

高端疫苗表示，疫苗製造廠不僅是生產設施，更是支撐疫苗品質、供應穩定性與市場拓展的關鍵策略資源。在腸病毒疫苗海外市場前景可期的情況下，具備自主且符合國際標準的 BSL-2 抗原製造能力，將成為公司長期競爭力的重要基石。

公司表示，竹北三技新廠的建置，除可有效提升整體產能外，亦將強化供應彈性，確保疫苗交付時程與品質穩定。展望未來，高端疫苗將持續以製程技術精進與製造平台升級為核心，深化研發、製造與品質系統的整合，提升整體供應韌性與市場競爭力，發揮疫苗關鍵製造資源的長期價值，為國內外市場提供高品質且具永續性的疫苗產品。