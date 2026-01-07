台灣永續醫療元年 南光與配客嘉攜手12家醫院共築首屆醫療綠色循環圈

台灣醫療產業減碳邁入全新里程碑，製藥大廠南光（1752）與環保科技社會企業配客嘉7日宣布啟動「台灣首屆醫療綠色循環圈」，攜手全台12家指標性醫療院所共同導入循環包裝，響應永續醫療。環境部資源循環署副署長許智倫也親臨現場，見證醫藥產業跨界協作具體成果，正式揭開全台首個醫藥綠色供應鏈生態系序幕。

這12家醫療院所包括台中榮民總醫院、中國醫大附設醫院、國立成功大學醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、臺北醫學大學附設醫院、亞東紀念醫院等院所。

根據國際權威組織 Health Care Without Harm（HCWH）研究指出，全球醫療體系碳排放高達 71% 來自範疇三，涵蓋供應鏈、物流運輸與廢棄物管理等產業流程。

「台灣首屆醫療綠色循環圈」由南光醫藥、配客嘉攜手臺北醫學大學附設醫院、臺北市立萬芳醫院、衛生福利部雙和醫院、亞東紀念醫院、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院、國立成功大學醫學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、阮綜合醫院、優點 NK 預防醫學診所跨界導入循環包裝，不僅串聯醫療院所、藥廠、物流與公益團隊共同推動永續醫療循環，更是針對醫藥產業範疇三提出實務解方。

「台灣首屆醫療綠色循環圈」不單實質減碳、減廢，亦充分展現ESG效益與影響力。於環境層面 (E - environment) ，配客嘉循環箱相較於一次性紙箱，循環箱創造平均50.6%減碳效益，有效降低供應鏈廢棄物與範疇三碳排放。於社會責任 (S - social) 層面，攜手全台三十多處公益據點合作，進行循環包裝消毒清潔與整理，創造弱勢族群穩定工作機會與收入，截至2025年配客嘉與各產業夥伴已提供486位弱勢族群穩定工作機會且 2026 年將持續提升。此外，於供應鏈管理層面 (G - governance)，循環包裝涵蓋RFID供追蹤箱體動向，有助於供應鏈透明化與優化管理，搭配年度碳排放成效追蹤，協同產業建立高韌性永續治理標竿。

南光醫藥副董事長暨永續長王玉杯表示，南光醫藥長期將永續視為企業核心治理與營運策略之一，並持續以制度化、系統化方式推動環境、社會與公司治理相關行動，確保永續策略與企業長期發展高度連結。本次於台灣首屆醫療綠色循環圈，南光以「不增加醫療端負擔、同時實現永續目標」為核心原則，與醫療體系建立長期夥伴關係，攜手多家醫療院所，共同邁向醫療系統循環共創重要實踐，期望透過可複製、可擴散模式，帶動整體醫療產業朝向永續醫療發展。展望未來將持續以治理為基礎、以數據為工具、以跨界合作為方法，深化永續行動的廣度與深度，為台灣醫藥產業創造兼顧醫療品質、環境責任與長期價值的永續競爭力。

配客嘉創辦人暨執行長葉德偉表示，此次與南光醫藥及12家指標醫院共同發起台灣首屆醫療綠色循環圈，具深遠產業指標意義，不僅跨界宣示拓展永續醫療決心，同時展現供應鏈自傳統的線性消耗轉向永續循環型態。配客嘉繼電商產業、半導體科技產業至醫療產業，核心理念始終未變，始終秉持降低一次包裝消耗，並攜手產業於ESG過程創造社會共榮共好延伸價值，接下來更將透過循環包裝RFID數位追蹤與碳排放數據平台，逐步建構標準化的供應鏈物流循環模型，期望透過數據驅動的供應鏈優化，目標讓循環包裝與綠色物流成為台灣醫療產業標配之一，並將這套整合環保、科技與社會共融的循環經濟模式推向國際舞台。