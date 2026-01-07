岡山車站聯開案動土 達麗謝志長：真正到站就到家

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄捷運 RK1 岡山車站西基地捷運聯開案7日舉行動土典禮。記者游智文／攝影
高雄捷運 RK1 岡山車站西基地捷運聯開案7日舉行動土典禮，達麗（6177）建設預計投入約27億元，總開發樓地板面積近1.3萬，未來將引入商業店鋪、住宅及公共托嬰中心等設施，預計於2030年6月完工。

達麗建設董事長謝志長表示，岡山是他小時候玩的地方，達麗自2014年在捷運青埔站推出「全民萬歲」後，陸續推出多個住宅大樓，並投資「樂購商場」，和岡山緣越結越深。

他看到這塊地公告時，非常開心，2024年6月岡山站通車，他隔月就簽約，和建築師一再討論，最後決定將捷運出入口設在大樓內，真正做到「到站就到家」。

他表示，達麗在附近也有一個建案，本來以為岡山的土地應該很硬，沒想到地質很差很鬆軟，挖下去一兩米就全部都是水，讓他嚇了一跳，趕緊再加一層防護。

謝志長表示，聯開案的基地可能也一樣，達麗會先做好地質改良，因此工程時間會比較久一點。

高雄市副市長林欽榮表示，岡山捷運站位於路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區之間，是北高雄科技廊帶的重要樞紐。

RK1西基地原為果菜市場，因腹地有限，已於109年底完成搬遷。為活絡地區發展，市府推動捷運聯合開發，將土地使用分區由第一種商業區變更為捷運開發區，強化商業機能，打造岡山車站新地標。

捷運工程局局長吳嘉昌表示，RK1捷運站自113年6月30日正式通車以來，日均運量約3,100人次，至114年已成長至約3,800人次，運量提升約22.5%，並持續成長中。

今天開工的RK1聯開基地面積約1,058坪，規劃興建地下4層、地上23層之住商複合大樓，並與RK1站西出口共構，同時增設岡燕路出入口。

未來則將引入商業店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等多元服務，提升整體生活與居住品質。街區設計方面，規劃一樓景觀人行道及街角廣場，營造友善步行環境，並活絡沿線商業機能。

3D模擬透視圖。圖／業者提供
