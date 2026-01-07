快訊

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

KKBOX公布2025年度榜單與音樂趨勢觀察 四大關鍵引領流行新樣貌

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下音樂串流平台KKBOX於7日公布2025年度音樂榜單與趨勢觀察，透過平台百億次聆聽數據、破千筆用戶調查，並結合四大語系、影視合作與各季搜尋竄升關鍵字等榜單，回顧過去一年產業發展與變化。

2025年台灣音樂市場逐漸發展更多元細緻的樣貌，包括影視作品持續帶動歌曲熱度，跨語創作及聆聽成為常態；粉絲文化影響聽歌方向，更加速歌曲流動；面對歌曲發行量持續增加，情境與情緒逐漸成為大眾選歌關鍵之一KKBOX洞察四大趨勢，包括影視動畫、跨語系、粉絲文化與功能型聽歌，勾勒台灣樂迷年度聆聽樣貌。

趨勢一：四成以上民眾以戲劇接觸音樂 影視動畫歌曲年度聆聽數破2億次

KKBOX觀察到高達42.6%的用戶透過戲劇節目、動畫或電影接觸到感興趣的音樂，且在常聽類型中，影視原聲帶也以36.4%高居第二，僅次於流行音樂，2025年影視相關歌曲的全年聆聽數突破2億次，穩坐最常被播放的類型之一。

其中日語表現依舊強勢，韓語因年度現象級動畫電影《Kpop獵魔女團》稱霸全球榜單，在KKBOX韓語年度百大單曲中也以10首歌曲強勢入榜，在前10名中占了五席。

趨勢二：每四人就有人聽五種以上語言！跨語發展與聆聽已成常態

近年來跨語系成為音樂產業重要發展趨勢。從歌曲發行來看，KKBOX西洋年度百大單曲中有一半為跨語系作品，占比創歷年新高，BLACKPINK全員皆推出英文新作，強勢以38首稱霸，和歐美歌手的跨界合作也成為主流。日語榜單中，K-POP歌手作品在年度百大單曲中占近五分之一。KKBOX觀察到近五年外語聆聽占比穩定上升，日語與韓語歌曲聆聽占比在去年創下歷史新高。調查也發現台灣用戶一個月內平均聽三到四種語系的歌曲，甚至每四人就有一人聽五種以上，24歲以下年輕族群有超過35%傾向聆聽非華語音樂。

趨勢三：演唱會前後聆聽飆升240%！粉絲文化帶動「事件性聆聽」 經典神曲逆襲進榜

粉絲行為也成為推動趨勢變化的重要引擎，KKBOX調查發現，近30%民眾聽音樂的動機是為了追星，24 歲以下年輕族群甚至超過45%。粉絲影響力也進一步反映在聆聽表現上，甚至改寫歌曲生命周期，形成獨特的「事件性聆聽」現象。2025年成為疫情後最多國際知名歌手來台舉辦3萬人以上大型演唱會的一年，KKBOX數據顯示，藝人作品聆聽量平均在演唱會前兩天開始顯著上升，並於活動結束隔日達到高峰，平均漲幅落在70% 至100%，最高甚至超過240%。播放數的暴漲也同步帶動排行榜和搜尋變化。

趨勢四：功能型聽歌時代來臨

隨著發行量逐年增加，2025年KKBOX用戶平均每周聆聽歌曲數已超過100首，從數據觀察可發現，大眾越來越在乎「如何快速找到適合當下的聲音」，選歌邏輯逐漸轉向以「現在要做什麼」、「想進入什麼狀態」為出發點，情境與情緒成為找歌時的重要依據。在情境導向中，睡眠、交通、工作讀書成為聽眾最常見的三大情境。調查顯示高達82.5%的民眾會在通勤時聽音樂，工作讀書、睡前則各有60%和45%以上。從情緒導向來看，放鬆、專注、抒情則是最常見的三大類型。

KKBOX 動畫

延伸閱讀

歌詠母親河！金門中正國小111周年推校慶曲《浯江 咱的名字》

五月天、JENNIE都輸了！2025年度神曲出爐

迷倒百萬人！校花正妹真的出道了 美成這樣

「殺無盡ALL YOU NEED IS KILL」全新動畫化！秋本賢一郎打造震撼視覺

相關新聞

土方之亂建商跳腳 亞昕姚連地：業界讓利空間又縮小了 房價怎麼降？

亞昕（5213）總裁姚連地7日表示，近期土方之亂讓造價成本增加，但面臨房市不景氣，建商想反映成本也很困難，業界都很頭痛，...

陶朱隱園實登來了！364萬刷新史上最高單價

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄。已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

陶朱隱園實價揭露了 一坪364萬！破彭淮南防線

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄！已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

北台灣生活圈房市熱區 林口、龜山跌出榜外 汐止擠前十

北北基桃交通往返便利，被視為共同生活圈，永慶房產集團根據實價資料，統計四縣市近一年中古屋交易熱區，前十熱區，新北市占7個...

近一年北台灣生活圈房市熱區 桃園市這2行政區奪冠亞

基隆、台北、新北與桃園縣市，因交通往返便利，常被視為共同生活圈。永慶房產集團根據內政部實價登錄資訊比較北台灣生活圈四縣市...

企業最愛大學出爐！台清成穩居前三 這家首度入榜

學測進入倒數，超過12萬名考生即將面臨升學選擇。104人力銀行7日發布2026年《大學品牌力》調查結果，成大、清大、臺大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。