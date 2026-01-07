KKBOX公布2025年度榜單與音樂趨勢觀察 四大關鍵引領流行新樣貌

亞洲AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下音樂串流平台KKBOX於7日公布2025年度音樂榜單與趨勢觀察，透過平台百億次聆聽數據、破千筆用戶調查，並結合四大語系、影視合作與各季搜尋竄升關鍵字等榜單，回顧過去一年產業發展與變化。

2025年台灣音樂市場逐漸發展更多元細緻的樣貌，包括影視作品持續帶動歌曲熱度，跨語創作及聆聽成為常態；粉絲文化影響聽歌方向，更加速歌曲流動；面對歌曲發行量持續增加，情境與情緒逐漸成為大眾選歌關鍵之一KKBOX洞察四大趨勢，包括影視動畫、跨語系、粉絲文化與功能型聽歌，勾勒台灣樂迷年度聆聽樣貌。

趨勢一：四成以上民眾以戲劇接觸音樂 影視動畫歌曲年度聆聽數破2億次

KKBOX觀察到高達42.6%的用戶透過戲劇節目、動畫或電影接觸到感興趣的音樂，且在常聽類型中，影視原聲帶也以36.4%高居第二，僅次於流行音樂，2025年影視相關歌曲的全年聆聽數突破2億次，穩坐最常被播放的類型之一。

其中日語表現依舊強勢，韓語因年度現象級動畫電影《Kpop獵魔女團》稱霸全球榜單，在KKBOX韓語年度百大單曲中也以10首歌曲強勢入榜，在前10名中占了五席。

趨勢二：每四人就有人聽五種以上語言！跨語發展與聆聽已成常態

近年來跨語系成為音樂產業重要發展趨勢。從歌曲發行來看，KKBOX西洋年度百大單曲中有一半為跨語系作品，占比創歷年新高，BLACKPINK全員皆推出英文新作，強勢以38首稱霸，和歐美歌手的跨界合作也成為主流。日語榜單中，K-POP歌手作品在年度百大單曲中占近五分之一。KKBOX觀察到近五年外語聆聽占比穩定上升，日語與韓語歌曲聆聽占比在去年創下歷史新高。調查也發現台灣用戶一個月內平均聽三到四種語系的歌曲，甚至每四人就有一人聽五種以上，24歲以下年輕族群有超過35%傾向聆聽非華語音樂。

趨勢三：演唱會前後聆聽飆升240%！粉絲文化帶動「事件性聆聽」 經典神曲逆襲進榜

粉絲行為也成為推動趨勢變化的重要引擎，KKBOX調查發現，近30%民眾聽音樂的動機是為了追星，24 歲以下年輕族群甚至超過45%。粉絲影響力也進一步反映在聆聽表現上，甚至改寫歌曲生命周期，形成獨特的「事件性聆聽」現象。2025年成為疫情後最多國際知名歌手來台舉辦3萬人以上大型演唱會的一年，KKBOX數據顯示，藝人作品聆聽量平均在演唱會前兩天開始顯著上升，並於活動結束隔日達到高峰，平均漲幅落在70% 至100%，最高甚至超過240%。播放數的暴漲也同步帶動排行榜和搜尋變化。

趨勢四：功能型聽歌時代來臨

隨著發行量逐年增加，2025年KKBOX用戶平均每周聆聽歌曲數已超過100首，從數據觀察可發現，大眾越來越在乎「如何快速找到適合當下的聲音」，選歌邏輯逐漸轉向以「現在要做什麼」、「想進入什麼狀態」為出發點，情境與情緒成為找歌時的重要依據。在情境導向中，睡眠、交通、工作讀書成為聽眾最常見的三大情境。調查顯示高達82.5%的民眾會在通勤時聽音樂，工作讀書、睡前則各有60%和45%以上。從情緒導向來看，放鬆、專注、抒情則是最常見的三大類型。