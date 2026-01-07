彭淮南防線破了！實價認證「陶朱隱園」每坪364萬 登史上豪宅最高單價

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄！已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、每坪成交單價364萬元，成為台灣豪宅單價王，而總價則僅次於2022年「文華苑」13.74億的交易，為豪宅總價亞軍！

根據實價登錄歷年台北市豪宅每坪單價排名，排名第二的是位於大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」，2021年6月高樓層以單價299萬元成交，與「陶朱隱園」的364萬元已有明顯差距。

緊隨其後的是老牌指標豪宅「帝寶」，於2013年以298.2萬元成交；第四、五名則分別是2014年成交的「信義富邦國際館」未拆分車位的每坪單價292萬元，因是一樓包含寬廣的庭院，屬於特殊條件戶別產品，因此創造高單價表現；以及2015年成交的「西華富邦」290.6萬元。

第一建經研究中心副理張菱育分析，「陶朱隱園」引起國際豪客關注，不僅因為它的造型特殊，價格定位更遠遠超越前央行總裁彭淮南的豪宅單價防線，推高台灣房價的天花板，並和其他豪宅拉開明顯差距，歷來高單價豪宅的第二到四名皆落在每坪290萬至300萬元之間，顯示出「陶朱隱園」單價一舉突破360萬元，為台灣豪宅市場樹立了難以企及的新高點。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，刷新台灣豪宅單價的「陶朱隱園」，整體設計在寸土寸金的台北市皆屬奢華，地段坐落在信義計畫區，旋轉造型已被CNN列為國際地標，光陽台就50坪，遠比一般住宅空間還大。且除了頂樓有直升機停機坪外，超跑、救護車都可以坐電梯直抵家門口，隱密性高，獨樹一格的建築規劃，使其價碼有別於一般市場認知。