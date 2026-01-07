快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

企業金牌認證！ 第三屆「新北企業精典獎」徵件開跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北產業界最高榮譽的「新北企業精典獎」第三屆徵選活動正式開跑！今年徵件自即日起至今年4月8日止，市府並將於16日舉辦首場徵件說明會，邀請歷屆得獎企業分享實務經驗，協助企業掌握申請重點，誠摯邀請新北優秀企業踴躍報名，角逐產業最高榮譽。

第三屆新北企業精典獎設有企業類與個人類兩大類別，企業類涵蓋「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」及「寰宇國際」等4大類組，評選重點聚焦企業具體成果及對新北的實質貢獻。此外，女性在企業經營與治理中扮演著溫柔且堅韌的關鍵角色，為向這股不可忽視的女力致敬，本屆持續在個人類設置「傑出女力類組」，以表揚在企業經營、專業管理及企業社會責任表現卓越的女性領導者，展現新北產業的包容性與韌性。

經發局長盛筱蓉表示，新北是全國工商首都，逾32萬家公司行號登記於此，產業結構多元且量能豐沛。「新北企業精典獎」不僅在發掘深耕在地的產業領航者，更要致敬所有企業主與員工攜手打拚的成果，同時也盼藉由獎項平台促進異業交流，提升整體產業競爭力，吸引更多優質企業進駐新北，共同成就「安居樂業」的城市願景。

經發局補充，「新北企業精典獎」不僅是官方認證的榮譽，更能為企業帶來實質效益。獲獎企業除可參與專屬頒獎典禮外，亦將獲得媒體露出與社群宣傳資源，有效提升品牌形象與市場能見度。此外，透過獎項平台的產業網絡，企業間可進行技術分享與異業交流，創造更多合作商機，深化新北在地認同。

為協助企業更有方向地準備參選資料，市府將於1月16日辦理首場徵件說明會，完整說明評選指標、系統操作及獲獎效益，並邀請第二屆獲獎企業「德淵企業股份有限公司」，分享參賽準備過程與獲獎後的寶貴經驗。會後亦提供個案諮詢服務，協助企業完善申請內容，歡迎符合資格的企業把握機會踴躍報名。

女性 平台

延伸閱讀

不只進教室 新北推動AI教育治理、行政工作減量見效

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

影／新北民宅凌晨驚傳氣爆1男送醫插管 屋內有瓦斯鋼瓶已打開

防疫最前線 新北6位特約獸醫師數十年堅守畜牧防疫崗位

相關新聞

101股權15%將公開標售 想當101股東口袋要這麼深

資誠普華國際財務顧問公司今天表示，接受委託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權之公開標售，並已於1月6日公告徵求...

土方之亂建商跳腳 亞昕姚連地：業界讓利空間又縮小了 房價怎麼降？

亞昕（5213）總裁姚連地7日表示，近期土方之亂讓造價成本增加，但面臨房市不景氣，建商想反映成本也很困難，業界都很頭痛，...

陶朱隱園實登來了！364萬刷新史上最高單價

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄。已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

陶朱隱園實價揭露了 一坪364萬！破彭淮南防線

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄！已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

北台灣生活圈房市熱區 林口、龜山跌出榜外 汐止擠前十

北北基桃交通往返便利，被視為共同生活圈，永慶房產集團根據實價資料，統計四縣市近一年中古屋交易熱區，前十熱區，新北市占7個...

近一年北台灣生活圈房市熱區 桃園市這2行政區奪冠亞

基隆、台北、新北與桃園縣市，因交通往返便利，常被視為共同生活圈。永慶房產集團根據內政部實價登錄資訊比較北台灣生活圈四縣市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。