乾杯為 Z 世代大改版大拚 CP 值！董事長出「這招」出人意外

知名燒肉品牌乾杯（1269）宣布啟動成立以來最大規模的品牌改版。乾杯7日表示，過去廣為人知的「八點乾杯」、「親親送肉」等店內招牌活動將全面退場，品牌將以「好吃、便宜、快速、好玩」四大核心價值重新定義燒肉體驗，全面升級餐點結構並大幅降低和牛消費門檻，全台門市將自1月14日起同步改版，即日起開放訂位。

乾杯董事長平出莊司表示，乾杯燒肉自1996年創立至今已走過26年，早期即以年輕族群為主要客層，強調「歡樂、聚會、大口吃肉、大口喝酒」的用餐氛圍，累積大量忠實顧客。隨著時間推進，當年的年輕客群逐漸成為家庭客，但品牌並不視此為客層流失或轉換，而是既有顧客隨人生階段改變，仍持續支持乾杯。

平出莊司坦言，當前最大的課題是重新思考乾杯在「當代年輕人」心中的存在意義。此次改版不只是菜單更新，而是乾杯集團針對Z世代所提出的一份「品牌挑戰書」，也是品牌改革的起點。無論過去、現在或未來，乾杯的自我定位始終不變，仍是「年輕人最愛的燒肉店」，只是必須重新定義「年輕人需要的燒肉店長什麼樣子」。

乾杯品牌長薛裕霖強調，這次改革並非單純降價促銷，而是從服務模式、商品組合、營運流程到價格結構進行全面檢視，屬於一場結構性的經營模式重建。乾杯過去26年以熱情員工、熱鬧互動與「加法服務」聞名，透過八點乾杯、親親送肉等活動，為顧客創造高度參與感與情緒價值，這是重要的品牌文化，但在當代消費環境下，必須暫時放下這條路線。

乾杯觀察，Z世代消費者並不排斥熱鬧氛圍，但更在意CP值、性價比與時間效率（TP值），期待在有限時間內完成一餐，而非長時間的聚會體驗。因此，本次改版將四大招牌活動全面取消，並導入桌邊平板點餐，以科技取代大量口頭說明與互動，將人力與時間集中在最具價值的服務節點，提升整體營運效率。

在商品面，乾杯此次菜單全面翻新，新推出超過30道新品，整體餐點數量突破100道，並首度將價格簡化為四個統一價位：399元、299元、199元與99元，降低消費者點餐時的猶豫與心算負擔。其中，高價和牛如A5和牛沙朗，單點售價僅399元，主打高 CP 值，進一步降低消費者嘗試和牛的門檻。

酒水策略同樣調整為「經濟價」模式，全品項僅分為99元與199元兩種價位，並針對Z世代偏好的Highball、沙瓦等品項推出續杯半價機制，以不回收杯子、現場續壺的方式降低清洗、人力與耗材成本，同時兼顧營運效率與環保。