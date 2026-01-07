快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

乾杯為 Z 世代大改版大拚 CP 值！董事長出「這招」出人意外

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
乾杯宣布啟動成立以來最大規模的品牌改版。嚴雅芳/攝影
乾杯宣布啟動成立以來最大規模的品牌改版。嚴雅芳/攝影

知名燒肉品牌乾杯（1269）宣布啟動成立以來最大規模的品牌改版。乾杯7日表示，過去廣為人知的「八點乾杯」、「親親送肉」等店內招牌活動將全面退場，品牌將以「好吃、便宜、快速、好玩」四大核心價值重新定義燒肉體驗，全面升級餐點結構並大幅降低和牛消費門檻，全台門市將自1月14日起同步改版，即日起開放訂位。

乾杯董事長平出莊司表示，乾杯燒肉自1996年創立至今已走過26年，早期即以年輕族群為主要客層，強調「歡樂、聚會、大口吃肉、大口喝酒」的用餐氛圍，累積大量忠實顧客。隨著時間推進，當年的年輕客群逐漸成為家庭客，但品牌並不視此為客層流失或轉換，而是既有顧客隨人生階段改變，仍持續支持乾杯。

平出莊司坦言，當前最大的課題是重新思考乾杯在「當代年輕人」心中的存在意義。此次改版不只是菜單更新，而是乾杯集團針對Z世代所提出的一份「品牌挑戰書」，也是品牌改革的起點。無論過去、現在或未來，乾杯的自我定位始終不變，仍是「年輕人最愛的燒肉店」，只是必須重新定義「年輕人需要的燒肉店長什麼樣子」。

乾杯品牌長薛裕霖強調，這次改革並非單純降價促銷，而是從服務模式、商品組合、營運流程到價格結構進行全面檢視，屬於一場結構性的經營模式重建。乾杯過去26年以熱情員工、熱鬧互動與「加法服務」聞名，透過八點乾杯、親親送肉等活動，為顧客創造高度參與感與情緒價值，這是重要的品牌文化，但在當代消費環境下，必須暫時放下這條路線。

乾杯觀察，Z世代消費者並不排斥熱鬧氛圍，但更在意CP值、性價比與時間效率（TP值），期待在有限時間內完成一餐，而非長時間的聚會體驗。因此，本次改版將四大招牌活動全面取消，並導入桌邊平板點餐，以科技取代大量口頭說明與互動，將人力與時間集中在最具價值的服務節點，提升整體營運效率。

在商品面，乾杯此次菜單全面翻新，新推出超過30道新品，整體餐點數量突破100道，並首度將價格簡化為四個統一價位：399元、299元、199元與99元，降低消費者點餐時的猶豫與心算負擔。其中，高價和牛如A5和牛沙朗，單點售價僅399元，主打高 CP 值，進一步降低消費者嘗試和牛的門檻。

酒水策略同樣調整為「經濟價」模式，全品項僅分為99元與199元兩種價位，並針對Z世代偏好的Highball、沙瓦等品項推出續杯半價機制，以不回收杯子、現場續壺的方式降低清洗、人力與耗材成本，同時兼顧營運效率與環保。

乾杯指出，新版「乾杯燒肉」透過均一價位打造「選物店式」點餐樂趣，並結合科技與乾杯一貫的「光速OPERATION」哲學，期待持續吸引年輕世代回流。

乾杯董事長平出莊司表示，乾杯此次菜單全面翻新，新推出超過30道新品，整體餐點數量突破100道。嚴雅芳/攝影
乾杯董事長平出莊司表示，乾杯此次菜單全面翻新，新推出超過30道新品，整體餐點數量突破100道。嚴雅芳/攝影

消費 顧客 活動

延伸閱讀

王品旗下吃到飽拚錯峰商機 原燒下午可吃210分鐘、和牛涮到凌晨2點

1,450元吃得到活鮑、A5和牛！台中人氣法式鐵板燒7月北上展店

限定DX月見四喜丼、和牛餃！長浜魚屋、牛喜壽喜燒水炊鍋進駐台北101

黑樺牛、火焰和牛上桌！王品日系雙品牌推出歲末升級優惠

相關新聞

陶朱隱園實登來了！364萬刷新史上最高單價

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄。已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

土方之亂建商跳腳 亞昕姚連地：業界讓利空間又縮小了 房價怎麼降？

亞昕（5213）總裁姚連地7日表示，近期土方之亂讓造價成本增加，但面臨房市不景氣，建商想反映成本也很困難，業界都很頭痛，...

陶朱隱園實價揭露了 一坪364萬！破彭淮南防線

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄！已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

北台灣生活圈房市熱區 林口、龜山跌出榜外 汐止擠前十

北北基桃交通往返便利，被視為共同生活圈，永慶房產集團根據實價資料，統計四縣市近一年中古屋交易熱區，前十熱區，新北市占7個...

近一年北台灣生活圈房市熱區 桃園市這2行政區奪冠亞

基隆、台北、新北與桃園縣市，因交通往返便利，常被視為共同生活圈。永慶房產集團根據內政部實價登錄資訊比較北台灣生活圈四縣市...

企業最愛大學出爐！台清成穩居前三 這家首度入榜

學測進入倒數，超過12萬名考生即將面臨升學選擇。104人力銀行7日發布2026年《大學品牌力》調查結果，成大、清大、臺大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。