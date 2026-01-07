土方之亂建商跳腳 亞昕姚連地：業界讓利空間又縮小了 房價怎麼降？

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞昕集團創辦人暨總裁姚連地記者朱曼寧／攝影
亞昕（5213）總裁姚連地7日表示，近期土方之亂讓造價成本增加，但面臨房市不景氣，建商想反映成本也很困難，業界都很頭痛，若不解決，只能說之後的讓利空間會愈來愈小，市場賣不動就會整個停滯。

自去年中就有建商指出「土方沒地方倒」的問題，到了年底愈演愈烈，且今年元旦上路的營建剩餘土石方新策，更讓建商跳腳。

姚連地表示，現在土方問題真的很嚴重，一來是沒地方倒，二來是漲幅過猛，光是會土近10年來就漲了10倍以上，若以近期來看，2025年每立方公尺約在1600元，已經貴到相當離譜，今年每立方公尺近3000元，已經相當於混凝土的價格，在這樣的情況下，增加了建商的利息、時間成本，房價怎麼降下來。

姚連地表示，這一波土方問題若不解決，只會墊高預售屋的成本，但現在房市不景氣，建商銷售已經很困難，預期可讓利空間將愈來愈小，甚至待房市景氣回溫後，恐怕還是得反映成本問題，甚至未來預售房價漲幅可能達5%以上。

姚連地表示，事實上，建商也不希望房價漲太多，能夠溫和發展是最好的狀態，但現在業界面堆房市低迷、土方大漲等多重問題，市場並不健康，政府應該迅速解決土方問題。

針對今年房市，姚連地認為，現在一切都是看政策決定，若央行信用管制沒有鬆綁，預期市場仍處低檔，呈現個案表現狀態，地段好、產品定位佳的案子才會突出。

建商 房市 市場

