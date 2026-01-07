快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

聽新聞
0:00 / 0:00

陶朱隱園實價揭露了 一坪364萬！破彭淮南防線

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園 記者游智文／攝影
陶朱隱園 記者游智文／攝影

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄！已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364萬元，成為台灣豪宅單價王，而總價則僅次於2022年「文華苑」13.74億的交易，為豪宅總價亞軍！

根據實價登錄歷年台北市豪宅單價排名，排名第二的是位於大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」，2021年6月高樓層以單價299萬元成交，與「陶朱隱園」的364萬元已有明顯差距。

緊隨其後的是老牌指標豪宅「帝寶」，於2013年以298.2萬元成交；第四、五名則分別是2014年成交的「信義富邦國際館」未拆分車位的單價292萬元，因是一樓包含寬廣的庭院，屬於特殊條件戶別產品，因此創造高單價表現；以及2015年成交的「西華富邦」290.6萬元。

第一建經研究中心副理張菱育分析，「陶朱隱園」引起國際豪客關注，不僅因為它的造型特殊，價格定位更遠遠超越央行前總裁彭淮南的豪宅單價防線，推高台灣房價的天花板，並和其他豪宅拉開明顯差距。

她表示，歷來高單價豪宅的第二到四名皆落在每坪290萬至300萬元之間，顯示出「陶朱隱園」單價一舉突破360萬元，為台灣豪宅市場樹立了難以企及的新高點。

觀察台灣豪宅總價，目前僅「文華苑」和「陶朱隱園」總價超過十億，其他包括「勤美璞真」、「松濤苑」和「皇翔御琚」也都要價8~9億元，當中更不乏無貸款交易，說明這些豪宅買方財力沒有最高，只有更高。

張菱育指出，雖然近年來的限貸令縮減了貸款的彈性，但富豪選擇現金購屋的策略，更多是考量到避開繁瑣的審核流程，以及確保財務隱私與交易速度等因素。

不論政策環境如何變動，這群高資產族群始終看重資產的穩健性與未來性，而非短期貸款的槓桿效益。因此，具備稀缺地段與增值潛力的核心資產，無論在何種政策背景下，依然是層峰客群眼中分散風險、鎖定財富的最佳工具。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察歷來高價豪宅的買方，不但為上市櫃公司或經營國際事業的富豪家族，資產累積夠久，且品味養成和價值觀也都和頂級豪宅服務匹配，因此著眼的不僅是資產增值，更多的是在於入住這些豪宅所代表的生活品味和財富地位。

張旭嵐指出，這些能讓豪客甘心買單的的頂級豪宅，除了地段價值，和硬體規劃，更多是以軟實力取勝。以豪宅總價王「文華苑」來說，算是台灣第一個以高檔飯店式管理為訴求的豪宅，結合豪華五星飯店－東方文華的管家服務，在豪宅界引領五星飯店管家服務的趨勢，包括「西華富邦」結合萬豪酒店，也是指標型頂級豪宅。

而近年熱賣的「One Park Taipei信義聯勤」也是標榜全天候「黑卡級」管家服務，這些豪宅皆以軟實力爭取富豪目光，訂私人飛機或米其林餐廳都使命必達，凸顯台灣豪宅早已超脫不動產本身價值。

張旭嵐分析，刷新台灣豪宅單價的「陶朱隱園」，整體設計在寸土寸金的台北市皆屬奢華，地段坐落在信義計畫區，旋轉造型已被ＣＮＮ列為國際地標，光陽台就50坪，遠比一般住宅空間還大。且除了頂樓有直升機停機坪外，超跑、救護車都可以坐電梯直抵家門口，隱密性高，獨樹一格的建築規劃，使其價碼有別於一般市場認知。

歷來台北市單總價前五大豪宅排名。圖／台灣房屋提供
歷來台北市單總價前五大豪宅排名。圖／台灣房屋提供

豪宅 陶朱隱園

延伸閱讀

房仲報喜…港億元豪宅 去年傳成交逾百起

愛貓坑慘飼主 誤觸感應爐釀豪宅大樓火警…要賠109萬

劉嘉玲過耶誕節開趴！奢華豪宅曝光　愛犬相伴不見梁朝偉身影

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情！千萬豪宅寵溺　敗在有名無分

相關新聞

陶朱隱園實登來了！364萬刷新史上最高單價

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄。已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

土方之亂建商跳腳 亞昕姚連地：業界讓利空間又縮小了 房價怎麼降？

亞昕（5213）總裁姚連地7日表示，近期土方之亂讓造價成本增加，但面臨房市不景氣，建商想反映成本也很困難，業界都很頭痛，...

陶朱隱園實價揭露了 一坪364萬！破彭淮南防線

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄！已完工7年的「陶朱隱園」，終於實價揭露，去年11月17樓交易總價11.1億元、單價364...

北台灣生活圈房市熱區 林口、龜山跌出榜外 汐止擠前十

北北基桃交通往返便利，被視為共同生活圈，永慶房產集團根據實價資料，統計四縣市近一年中古屋交易熱區，前十熱區，新北市占7個...

近一年北台灣生活圈房市熱區 桃園市這2行政區奪冠亞

基隆、台北、新北與桃園縣市，因交通往返便利，常被視為共同生活圈。永慶房產集團根據內政部實價登錄資訊比較北台灣生活圈四縣市...

企業最愛大學出爐！台清成穩居前三 這家首度入榜

學測進入倒數，超過12萬名考生即將面臨升學選擇。104人力銀行7日發布2026年《大學品牌力》調查結果，成大、清大、臺大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。