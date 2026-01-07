北台灣生活圈房市熱區 林口、龜山跌入榜外 汐止擠前十

北北基桃交通往返便利，被視為共同生活圈，永慶房產集團根據實價資料，統計四縣市近一年中古屋交易熱區，前十熱區，新北市占7個行政區，一度火熱的林口、龜山區都落榜，桃園市有2個，台北市1個。

2025年桃園市桃園區與中壢區交易量保持第一與第二，累計交易分別為1,774戶及1,696戶，也是基北北桃生活圈中房市交易最為熱絡的2個行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園區是桃園市的政經中心與交通樞紐，近一年平均房價30.5萬元；中壢區則是南桃園的商業與交通核心，具備多元的住宅樣貌與建設利多，近一年平均房價29.4萬元。

桃園區的中路特區、小檜溪重劃區、經國特區，以及中壢區的青埔重劃區等新興重劃區，以整齊街廓與建商品牌吸引大量首購與換屋族，加上台鐵地下化、捷運綠線與棕線等重大交通建設持續推進，是桃園、中壢房市交易熱度維持不墜的一大因素，這兩行政區也為桃園市貢獻近一半的交易量。

北北基桃生活圈交易熱區第三至第九名均是位於新北市的7個行政區，其中，淡水位居第三，其他包括中和、板橋、新莊、三重、新店、汐止區。

陳金萍表示，近幾年新北市淡水區人口穩定成長，淡海輕軌通車後也強化區域內交通機能，之後還有淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期將陸續完工，其中淡海新市鎮商圈與生活機能發展在這幾年也有明顯進步。

儘管淡水位置相對外圍，近一年房價平均30.1萬元，相對實惠的房價相當受小家庭、通勤族青睞，近一年成交1,648戶，居新北市之冠。

陳金萍表示，新北市中和區與板橋區相鄰，都是新北市人口稠密的行政區，且都與台北市僅一河之隔，生活機能成熟，往返台北市也相當方便，住宅需求相當穩定。

中和近一年房市累計1,409戶交易，平均房價53.7萬元，排名第四；板橋近一年交易量1,342戶，較2020年上升2位排名第五，平均房價為59.9萬元。