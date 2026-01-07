企業最愛大學出爐！台清成穩居前三 這家首度入榜

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
18學群聘僱力前三名。104人力銀行提供
學測進入倒數，超過12萬名考生即將面臨升學選擇。104人力銀行7日發布2026年《大學品牌力》調查結果，成大、清大、臺大穩居前三名，中興大學則是首度入榜十強。104人力銀行指出，企業重視軟實力勝過硬實力、在乎個人指標勝過機構指標，成為衡量學校競爭力的重要指標。

104人力銀行指出，本次評比整合超過418萬筆人力銀行大數據、近千份企業問卷、政府公開資訊與國際評比資料，依職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢等12大指標、105項細指標，評比全台逾120所大學，再依企業重視程度加權計分。

從企業權重來看，調查顯示，最受重視的四大指標依序為職務能力、未來能力、學群聘僱力與性格優勢，合計權重均逾10%。104人力銀行分析，企業選才更看重畢業生是否具備解決問題、跨域學習與職場適應等軟實力，且關注個人能力甚於學校的硬體規模或制度性指標。其中，「學群聘僱力」排名較去年明顯上升，顯示企業愈來愈以學群專業，作為直接且可量化的用人依據。

在「最佳大學品牌力」前十名中，清一色為國立大學，且多數排名與去年相近，顯示品牌力需長期累積。成大在高度與中度權重指標表現均衡，穩居榜首；清大憑藉學術聲望與研發力進一步拉升整體表現，排名第二；臺大則在12項指標中拿下7項第一，但因性格優勢相對偏弱，排名第三。

排名第4至第10名依序為陽明交大、臺科大、中山、北科大、政大、中央及中興。值得注意的是，中興大學今年首度擠進前十名，反映農林、生科與理工相關學群的學術聲望與研發表現逐步獲得企業肯定。

私校方面，前20名中有多所私立大學憑藉明確定位突圍。104人力銀行指出，部分私校已由過去的規模競爭，轉向深耕特定領域與強化職場銜接，以專業價值建立品牌辨識度。

在學群表現上，18個學群共54個「最佳學群獎」名額中，臺大囊括15席，表現最為亮眼；政大與成大分別在法政、商管與工程相關學群具備優勢。此外，技職體系與部分私校在特定學群展現高度競爭力，顯示企業用人已不再只看校名，而是更聚焦學群專業與實務能力。

