台積電建廠推高房價 嘉義首棟社宅「友忠好室」進度超前完工期曝

行政院推動社會住宅政策，盼落實居住正義，替青年與弱勢族群打造「住得起的家」。然而，隨著台積電進駐嘉義科學園區設廠，嘉義縣市房市行情跟著水漲船高，房價、租金雙雙攀升，讓不少年輕人苦喊「買不起、也租不起」。在此背景下，嘉市近年新建的3處社會住宅，成為地方高度關注的焦點。

新年伊始，進度最受矚目便是位於友忠路的「友忠好室」社會住宅。民眾行經工地發現，社宅外圍鷹架拆除，住宅進行熱水器等設備安裝作業，對照告示牌上標示「2月5日完工」，讓不少有意承租者誤以為即將能入住，感到振奮。

不過，嘉市府說明，「友忠好室」由國家住宅及都市更新中心（住都中心）負責興建，告示牌日期為建造申請時間，非實際完工日。記者向住都中心查證確認，工程進度已達73.38%超前，實際完工日期訂在8月27日，並可如期完工。

作為嘉縣市第一棟即將完工的社會住宅，「友忠好室」基地面積約2738平方公尺，規畫144戶，房型多元，包括套房63戶、兩房型54 戶、三房型27戶。住都中心表示，交屋前將完成各戶衛浴設備，並安裝冷氣、熱水器與廚具，確保入住品質。

外界同樣關心何時招租、租金水準及入住條件。住都中心指出，社宅租金計算原則全國一致，會依各縣市市場行情調整，委託估價師以嘉義市約10年屋齡的租

金行情為基準，再依住戶家庭經濟狀況給予不同折扣。入住資格的所得與財產門檻，則依地方政府公告為準。

招租方式方面，全國社宅皆採抽籤制，符合資格者可依序遞補；一般戶租期6年，弱勢戶12年。嘉市目前動工興建的社會住宅共有三處、合計505戶，除「