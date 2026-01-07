黃仁勳證實很快再到台灣 應會出席輝達總部進駐北市科簽約典禮

輝達執行長黃仁勳今日在CES正式開展舉行全球記者會後接受台灣媒體採訪時證實，若收到台北市長蔣萬安邀請出席輝達總部進駐北市科簽約記者會，應會出席，外界關注黃仁勳與蔣萬安同框，應會很快成真。

眾所矚目的輝達台灣總部設在北士科的都市計畫變更案，預計於1月召開都市計畫審議會，完成基地整合後，最快可在農曆年前簽約。黃仁勳今日表示，將會很快再度訪台，參加輝達台灣員工在30日舉行的尾牙，並在隔天邀請台灣供應鏈老闆們齊聚一堂台灣磚窯進行晚宴，預料兆元宴的成員將再度重。

黃仁勳證實在本月底輝達台灣員工舉辦尾牙前會再度來台，並坦承若收到台北市政府邀請，應該會出席。