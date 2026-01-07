聽新聞
0:00 / 0:00

星宇年終僅1個月 張國煒盼員工體諒

聯合報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空董事長張國煒昨親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台，張國煒表示，今年將有十四架新機加入，雖是營運面大喜事，「心情其實很沉重」；今年年終獎金不好，只能請員工多體諒。

張國煒表示，今年星宇航空的新機加入機隊規模再擴大，將推升星宇航空長程航線布局，新機加入後約需要一個月來完成各項準備工作，所以春節前會率先投入日本東京線，A350-1000廣體客機持續加入後，將擴大歐洲、美東航點布局。

針對去年營運表現及年終獎金只發一個月，今年起新機要大量加入，會不會覺得壓力很大。張國煒說，心情其實很沉重。

張國煒首度提及年終獎金，知道員工對於年終獎金不滿意，不過在公司擴充階段也只能請同仁體諒；去年星宇的投資金額非常的大，不管是地勤、空服，還有各部門的人力都在增加當中，所以去年的費用相對高。

張國煒指出，這架A350-1000應該去年年底就要交了，因為有一些小問題，所以延到五日才交機。

張國煒說，今年預計要交十四架新機，對星宇航空或是國內航空業者都是首創，是國內航空史上第一次一年之內交這麼多架飛機業者，所以壓力非常大。

星宇航空要因應今年十四架新機交機，不管在機務端、航線規畫都要全面性的配套，包括機師、空服員訓練，都從去年開始各項人員準備工作，公司立即面臨成本增加。

星宇 年終獎金 航空業 張國煒

延伸閱讀

長庚接手大同醫院滿周年 長庚：留任員工全年薪水加發逾7萬元

影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

搭頭等艙飛日本拍婚紗！Lulu證實機票是「K董送的」

全台首架A350-1000來了！星宇航空K董親駕明早抵台

相關新聞

星宇年終僅1個月 張國煒盼員工體諒

星宇航空董事長張國煒昨親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台，張國煒表示，今年將有十四架新機加入，雖是營運...

2025年商用不動產交易金額達1,900億元 創近十年次高紀錄

2025年商用不動產交易金額達1,900億元，雖較去年減少3%，仍創近十年次高紀錄。傳統產業在轉型與成本壓力下，陸續釋出...

台北市A辦市場2026展望： 租戶談判優勢提升 市場邁向中立平衡

2026年商業地產，仲量聯行預期2026年台北市A級辦公室新供給，核心商業區將釋出約2.4萬坪、南港商業區釋出3.5萬坪...

房仲撐住！北市公會三理由：今年房市倒吃甘蔗

新的一年來到，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城6日表示，由於北市府即將與輝達（NVIDIA）簽約，預期新年度將正式展開輝...

老屋占比攀升推升市區新屋需求 台中北區換屋動能浮現

台中舊市區老屋占比持續攀高，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，台中市中區老屋占比達74.93%，西區與北區分別為65.5...

蝦皮購物推出全站不限店免運無限次 「蝦皮VIP」訂閱制服務登場

蝦皮購物宣布，2026年推出「蝦皮全站大免運」活動，全站不限店家皆享免運無限次優惠（有消費門檻限制）， 月費59元的「蝦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。