星宇年終僅1個月 張國煒盼員工體諒

星宇航空董事長張國煒昨親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台，張國煒表示，今年將有十四架新機加入，雖是營運面大喜事，「心情其實很沉重」；今年年終獎金不好，只能請員工多體諒。

張國煒表示，今年星宇航空的新機加入機隊規模再擴大，將推升星宇航空長程航線布局，新機加入後約需要一個月來完成各項準備工作，所以春節前會率先投入日本東京線，A350-1000廣體客機持續加入後，將擴大歐洲、美東航點布局。

針對去年營運表現及年終獎金只發一個月，今年起新機要大量加入，會不會覺得壓力很大。張國煒說，心情其實很沉重。

張國煒首度提及年終獎金，知道員工對於年終獎金不滿意，不過在公司擴充階段也只能請同仁體諒；去年星宇的投資金額非常的大，不管是地勤、空服，還有各部門的人力都在增加當中，所以去年的費用相對高。

張國煒指出，這架A350-1000應該去年年底就要交了，因為有一些小問題，所以延到五日才交機。

張國煒說，今年預計要交十四架新機，對星宇航空或是國內航空業者都是首創，是國內航空史上第一次一年之內交這麼多架飛機業者，所以壓力非常大。

星宇航空要因應今年十四架新機交機，不管在機務端、航線規畫都要全面性的配套，包括機師、空服員訓練，都從去年開始各項人員準備工作，公司立即面臨成本增加。