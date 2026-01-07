張國煒：年終一個月 請員工體諒

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）喜迎全台首架暨星宇航空首架A350-1000廣體客機，昨（6）日由董事長張國煒親駕返台。張國煒下機後接受採訪時表示，今年將有14架新機加入，雖是大喜事但「心情很沉重」；2025年終獎金不好，請員工多體諒。

星宇A350-1000廣體客機於法國土魯斯時間5日下午正式起飛來台，為迎接此架全新旗艦機型，星宇航空董事長張國煒率領團隊，親赴法國土魯斯Airbus總部參與交機。

針對2025年營運表現及年終獎金只發一個月，2026年起新機要大量加入，會不會覺得壓力很大。張國煒說，「心情其實很沉重」。

張國煒首度提及年終獎金，知道員工對於年終獎金不滿意，不過在公司擴充階段也只能請同仁體諒；2025年整年星宇的投資金額非常的大，不管是地勤、空服，還有各部門的人力都在增加當中，所以去年的費用相對高。

此外，張國煒指出，這架A350-1000應該去年年底就要交了，因為有一些小問題，所以延到本月5日才交機。

