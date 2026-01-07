晶華外帶年菜 搶圍爐大餅

迎接春節，年節餐飲市場率先升溫。台北晶華酒店觀察，今年春節年假長達九天，返鄉團聚與海外返台的家庭聚餐需求增加，除夕及春節期間餐廳訂位競爭激烈，能兼顧品質、便利與節慶儀式感的五星熟食外帶年菜，已成為消費者圍爐的重要選項。

晶華（2707）今年以「五星圍爐 × 多國料理」為主題，集結晶華軒、宴會廳、蘭亭、三燔、ROBIN’S、故宮晶華與北投泉源閣等七大餐廳主廚團隊，推出橫跨粵、滬、川、台、日式鍋物及西式節慶料理的11款年菜外帶套組，即日起至2月9日中午於館內各餐廳及「晶華美食到你家」電商平台開放預訂，六人份桌菜套組，並提供多款單點佳餚，讓消費自由搭配。

晶華還推出多款五星年禮與單點年菜，包括粵、台、滬式經典料理，消費者可依家庭結構與節慶需求彈性選擇。隨著圍爐型態多元，晶華透過多國料理與主廚團隊搶攻年節外帶市場，為消費者提供具彈性與品質的過年選擇。

晶華規劃的年菜兼顧傳統年節象徵與跨文化飲食特色。主打滬、川菜系的蘭亭餐廳推出「滬川鮑魚龍蝦團圓宴」，以多道滬式經典前菜揭開序幕，搭配乾燒鮮龍蝦、紅煨鮑皇東坡肉，最後是桂花紫米甜八寶，呈現濃厚的舊上海年節風情。

宴會廳主廚掌杓的「總鋪師鮑魚白鯧圍爐宴」，強調台式辦桌文化，集結經典手路菜與海味主菜，重現傳統宴席的氣勢，深受偏好台味與大家庭圍爐的消費族群青睞。

粵菜方面，晶華軒推出「粵式花膠鮑魚團圓宴」，首先是多款燒臘與粵式前菜，搭配老火燉湯、煎白鯧與帝皇蝦球，最後燕窩甜點收尾。頂級宴席需求則由「晶華軒頂級佛跳牆宴」承擔，選用刺參、鮑魚、花膠等珍稀食材，以古法長時間燉煮，重現傳統豪門宴席的氣勢。

日式鍋物由三燔本家推出「鱈蟹海陸圍爐宴」與「龍蝦海陸日式如意鍋物宴」，嚴選鱈場蟹、龍蝦、生蠔與鮑魚等海味，讓消費者在家即可重現日式圍爐的暖心氛圍。