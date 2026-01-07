亞泥深耕ESG 雙領域績優

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞泥在CDP氣候變遷評比中升級獲得最高等級A級。亞泥／提供
國際權威環境資訊揭露組織CDP（Carbon Disclosure Project）近日公布2025年評比結果，亞洲水泥（1102）於「氣候變遷」項目由去年的A-升級至最高等級A級，在「水安全」領域亦獲得A-領導級評等，顯示亞泥在多項環境議題的治理成果已與國際標準接軌，穩健回應全球永續挑戰。

亞泥表示，CDP評比涵蓋企業在氣候治理架構、風險管理、策略目標及行動指標等資訊揭露面向。根據CDP資料，2025年全球有22,100家企業參與評比，僅有前4%的企業能獲得A級評分。亞泥在「氣候變遷」領域的16項指標中取得13項領導級評價，「水安全」領域11項指標中取得七項領導級評價，展現亞泥在氣候治理資訊透明度、環境治理成熟度及轉型行動上已達領先水準。

氣候治理方面，亞泥依循國際氣候相關財務揭露（TCFD）架構，揭露完整的氣候轉型規劃，並將氣候風險辨識、因應策略與行動計畫系統性納入整體經營策略，將減碳目標與進度納入董事會層級監督機制，確保持續檢視與推動。亞泥亦承諾不資助否認氣候變遷之相關活動，亦不進行反對氣候法規的遊說行為，相關政策立場與《巴黎協定》一致，以治理機制帶動長期且可衡量的轉型路徑。

在氣候目標與行動揭露上，亞泥建立清晰的量化路徑，2025年通過SBTi 1.5°C近程減碳目標驗證，作為邁向2050年淨零排放重要依據。也進一步揭露替代原燃料的使用量，具體呈現水泥窯協同處理廢棄物在降低製程碳排與提升資源效率上的實質績效，落實循環經濟精神。

CDP指出，透過環境資訊的揭露，企業得以將氣候相關數據整合至商業模式與決策過程中，進而強化經營韌性與長期競爭力，並促進自然環境的保護。

基於此理念，亞泥2016年起主動參與CDP評比，並將每年評比結果視為檢視企業營運與風險管理的重要依據，針對各項風險缺口制定改善計畫。面對碳有價時代，亞泥持續以透明化揭露與具體轉型行動，為環境永續奠定長期基礎。

